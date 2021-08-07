Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Днепр-1" неплохо стартовал в новом сезоне, добыв четыре очка в двух матчах. В ворота "Черноморца" на прошлом неделе они забили трижды и теперь попытаются улучшить свои позиции в таблице. В соперники им выпал "Мариуполь", завоевавший всего одно очко в двух поединках. Команде Маркевича нужно срочно побеждать, но смогут ли переиграть "Днепр-1" в их логове? Сегодня узнаем.

УПЛ. 3-й тур. 07.08.2021

"Днепр-1" 19:30 "Мариуполь"