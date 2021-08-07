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Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Добудут ли "приазовцы" первую победу?
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
"Днепр-1" неплохо стартовал в новом сезоне, добыв четыре очка в двух матчах. В ворота "Черноморца" на прошлом неделе они забили трижды и теперь попытаются улучшить свои позиции в таблице. В соперники им выпал "Мариуполь", завоевавший всего одно очко в двух поединках. Команде Маркевича нужно срочно побеждать, но смогут ли переиграть "Днепр-1" в их логове? Сегодня узнаем.
УПЛ. 3-й тур. 07.08.2021
"Днепр-1" 19:30 "Мариуполь"
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