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Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Добудут ли "приазовцы" первую победу?

Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" неплохо стартовал в новом сезоне, добыв четыре очка в двух матчах. В ворота "Черноморца" на прошлом неделе они забили трижды и теперь попытаются улучшить свои позиции в таблице. В соперники им выпал "Мариуполь", завоевавший всего одно очко в двух поединках. Команде Маркевича нужно срочно побеждать, но смогут ли переиграть "Днепр-1" в их логове? Сегодня узнаем.

Читайте такжеДнепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.08.2021

УПЛ. 3-й тур. 07.08.2021
"Днепр-1" 19:30 "Мариуполь"

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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