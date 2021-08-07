Дахновский: Для нас нет никакой разницы: играть с Динамо или с Рухом

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский дал комментарий о подготовке команды к поединку против "Руха":

"Подготовка к матчу проходила в обычном режиме. На этой неделе команда не имела выходных - работали каждый день. Разбирали игру львовского клуба на теоретическом занятии. Всегда изучаем сильные и слабые стороны в игре соперника.

Для нас нет никакой разницы: играть с "Динамо" или "Рухом". К каждому сопернику готовимся одинаково основательно. К сегодняшней игры все ребята подходят в хорошем настроении. Команда хочет реабилитироваться за неудачу в Киеве. Отдадим все силы на футбольном поле ради победы.

Уверен, что каждый из игроков выложится на 110% из ста возможных. Задача - как и в каждой игре - забрать три очка. Доказать, что не зря тяжело работали на протяжении недели. И с позитивным настроем готовиться к игре с "Ворсклой", - сказал Дахновский.