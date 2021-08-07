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Состав Шахтера на игру против Александрии. Мудрик в старте горняков
Де Дзерби выпустит 20-летнего вингера с первых минут
ФК Шахтёр
В рамках 3-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет на НСК "Олимпийский" "Александрию". Начало встречи - 19:30.
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби назвал стартовый состав своей команды на этот поединок.
"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик, Мудрик, Дентиньо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Марлон, Конопля, Маркос, Тете, Судаков, Педриньо, Траоре.
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