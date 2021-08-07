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Состав Шахтера на игру против Александрии. Мудрик в старте горняков

Премьер-лига
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Де Дзерби выпустит 20-летнего вингера с первых минут

Состав Шахтера на игру против Александрии. Мудрик в старте горняков

ФК Шахтёр

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет на НСК "Олимпийский" "Александрию". Начало встречи - 19:30.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби назвал стартовый состав своей команды на этот поединок.

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик, Мудрик, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Кривцов, Марлон, Конопля, Маркос, Тете, Судаков, Педриньо, Траоре.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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