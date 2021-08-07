Кучук возвращается с победой. Рух - Верес 2:1

Приятные летние дни вряд предвещали Ивану Федыку проблемы на работе. Но почему-то именно в августе 2021-го боссы "Руха" решили, что первая команда созрела для изменений. На тренерский мостик вернули Леонида Кучука - пожалуй, самый верный вариант среди всех возможных. Удивительно, что белорус согласился войти в ту же реку во второй раз. Впрочем, последнее утверждение лишь отчасти верное, ведь раньше специалист работал с клубом Первой лиги, а сейчас уже УПЛ.

Кучук сразу же принялся за изменения, выпустив на "Верес" в старте Панькива и Ореховского. Зачем они нужны были этим летом Федыку, если сидели в запасе, так и останется загадкой. О каких-то других изменениях пока нет смысла говорить, потому что при предыдущем наставнике у "Руха" всегда в основе царил хаос и было непонятно, кто основа, а кто - запас. Обратим внимание только на, пожалуй, самое звёздное приобретение последнего межсезонья - Кузыка - который остался только в резерве. Юрий Вирт на фиаско в игре против "Динамо" отреагировал также ротацией: Мирошник, Полюлях, Евгений Пасич и Сергийчук ушли в запас, а Махнев, Клёц, Дахновский и Михаил Шестаков получили место в старте.

Однако дебют поединка был идентичен тому, что мы наблюдали неделю назад на "Олимпийском": "народный клуб" сходу дал сопернику фору в два гола. Первая атака в целом получилась очень симпатичной (Мартынюк великолепно выполнил диагональ налево на Мысика, его подачу замкнул Борячук).

Но второй гол - абсолютный провал средней оси (Климчук просто прошёл по центру и пробил в левую "шестёрку").

На "Рух" в дебюте игры было приятно смотреть. Складывалось впечатление, что команда стала дышать полной грудью после смены коуча. Но постепенно львовяне начали играть на ничью. Как бы глупо ни звучало предыдущее предложение, однако это факт: отдали инициативу и позволили гостям создавать моменты у своих ворот. Поначалу не получалось - хороший прострел Дахновского справа не прошёл, а Гегедош с левого края штрафной пробил рядом со штангой. Но свой шанс гости всё-таки нашли: Шестаков идеально с линии штрафной левее центра закрутил снаряд в дальнюю "девятку". 220 минут страданий ровенских болельщиков в ожидании дебютного гола после возвращения в УПЛ подошли к концу на стадионе, который ранее на уровне Премьер-лиги был для них домашним.

Вторая половина стала игрой нервов, когда обе стороны хотели забить, но в то же время отчасти побаивались идти вперёд. Тем не менее, острота у ворот соперников всё равно возникала. Первый момент создали хозяева, когда Климчук дважды с линии вратарской не смог пробить. У противоположной рамки наварил Панькив, подарив надежду "Вересу" на камбэк одному из братьев Пасичей, но в борьбе ровенчанин единоборство проиграл.

Постепенно игра стала переходить в сумбур, в котором себя лучше чувствовали львовяне. Не столько потому, что им хаос больше понятен. Просто "Верес" в желании как-то забить больше думал об атаке, но забывал об обороне. У "Руха" - в особенности у очень активного Кузыка - хватало моментов, чтобы закрыть игру досрочно. Но мнимая интрига продержалась до последних минут. Мнимая, потому что "красно-чёрные" в финале игры впереди практически ничего не создавали.

"Верес" опять не включился в игру с первых минут и опять из-за этого стал заложником ситуации. Пока команда Юрия Вирта слабо радует, а лишь показывает редкие проблески желания. У "Руха" ситуация противоположная: здорово провели четверть поединка, после чего решили включиться в борьбу с соперником и вообще отдать ему инициативу. Зачем - непонятно. Но сейчас оппонент за это не наказал.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

Рух - Верес 2:1

Голы: Андрей Борячук 6, Юрий Климчук 10 - Михаил Шестаков 40

Рух: Юрий Панькив, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Павел Ореховский (Андрей Кухарук 74), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Орест Кузык 65), Максим Белый, Роман Дидык (Роман Карасюк 52), Андрей Борячук (Даниил Кондраков 73)

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Сергийчук 46), Виталий Дахновский (Евгений Пасич 62), Дмитрий Махнев, Геннадий Пасич, Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Сергей Панасенко 77), Дмитрий Клёц (Никита Полюлях 62), Роберт Гегедош (Михаил Гечев 77)

Предупреждения: Максим Белый 85, Валерий Федорчук 90+4 - Геннадий Пасич 35, Дмитрий Махнев 45+1, Дмитрий Немчанинов 90