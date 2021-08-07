Председатель совета Металлиста-1925: Мы играем в комбинационный "вкусный" футбол

Новоизбранный председатель наблюдательного Совета "Металлисту-1925" Константин Валеулин прокомментировал свое назначение на должность.

- Какова ваша оценка летнего межсезонья 2021 и старта команды в украинской Премьер-лиге.

- Команда плодотворно поработала в течение летних сборов, провела спарринги. Но главное то, что тренерский штаб имел время и все возможности, чтобы максимально адаптировать "летних новичков" команды к той схеме и модели игры, которую исповедует Валерий Кривенцов. Все наши болельщики еще в прошлом сезоне убедились, что Валерий Сергеевич прививает "Металисту1925" интересный, "вкусный" футбол, построенный на контроле мяча. Мы играем в комбинационный футбол, не отказываемся от своего стиля и делаем это от матча к матчу лучше.

- Подписание Марлисона - это еще один показатель стратегической стабильности клуба?

- Да, к тому же стратегия, уверен на сто процентов - ключевое слово. Футбол - это история, которая имеет мало общего с бизнесом в его прямом смысле. Регуляция, регламенты, спортивный принцип, непредсказуемость спортивных результатов, а от того высокие риски при среднесрочном планировании. Все эти моменты - это специфика футбольного бизнеса. Но если приходить сюда исключительно ради "поиграть в футбол", не имея видение развития и стратегии ... Просто набрать команду, создать клуб и пока есть деньги где-то играть - такой подход обречен на провал. Философия нашего клуба, нашего инвестора - развитие проекту по ряду ключевых, стратегических направлений.

- Совсем недавно в одном из публичных выступлений екстренера киевского "Динамо" и сборной Украины на телевидении прозвучала нотка упрека в адрес футбольного Харькова. Мол, зачем этому городу два больших клуба?

- Собственно, это и есть ответ уважаемому аксакалу тренерского ремесла, заслуженному мастеру спорта СССР, ныне телеэксперты Йожефу Йожефовичу Сабо. Для того, чтобы на сегодняшний день около 700 детей и юношей были привлечены к тренировочному процессу Академии ФК "Металлист 1925". Мы выстроили клубную вертикаль от первой команды до юных спортсменов "младшей школы". При этом высшим ориентиром для всех ребят Академии, такой себе "маркерной точкой" (куда расти и к чему стремиться) остается первая команда в главной и самой престижной лиге страны. Разве такие благие цели - это не мотивация и не руководство к действию?