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Рух - Верес 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Удачный старт Кучука

Рух - Верес 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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Леонид Кучук триумфально возвращается в львовский клуб, начав новый этап в карьере с победы над ровенским "Вересом" в матче 3-го тура УПЛ. Львовяне сделали результат за первые 10 минут встречи, по голу забили Борячук и Климчук. Под занавес первого тайма забитым мячем отметился Шестаков, но этого было мало, чтобы команда Юрия Вирта сумела забрать очки.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
Рух - Верес 2:1
Голы: Андрей Борячук 6, Юрий Климчук 10 - Михаил Шестаков 40

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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