Рух - Верес 2:1. Обзор матча и видео голов

Леонид Кучук триумфально возвращается в львовский клуб, начав новый этап в карьере с победы над ровенским "Вересом" в матче 3-го тура УПЛ. Львовяне сделали результат за первые 10 минут встречи, по голу забили Борячук и Климчук. Под занавес первого тайма забитым мячем отметился Шестаков, но этого было мало, чтобы команда Юрия Вирта сумела забрать очки.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

Рух - Верес 2:1

Голы: Андрей Борячук 6, Юрий Климчук 10 - Михаил Шестаков 40