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УПЛ. Днепр-1 - Мариуполь 2:1. Доминантный стиль и чуточку нервов

Премьер-лига
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Днепряне доминировали почти целый матч

УПЛ. Днепр-1 - Мариуполь 2:1. Доминантный стиль и чуточку нервов

Фото - ФК Дніпро-1 / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)
Ассистенты: Владимир Думенко (Харьков), Алексей Миронов (Полтава)
СК "Днепр-1" - ФК "Мариуполь" 2:1
Голы: Артем Довбик 14, Александр Назаренко 30 - Богдан Вьюнник 77

СК "Днепр-1": Евгений Паст, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик (Егор Ярмолюк 90), Никита Кравченко, Франциско Ди Франко (Даниил Игнатенко 66), Марио Чуже, Александр Назаренко (Назарий Русин 72), Невен Джурасек, Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Игорь Когут 72)

ФК "Мариуполь": Олег Кудрик, Станислав Микицей (Александр Драмбаев 46), Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 67), Сергей Горбунов (Богдан Вьюнник 63), Родион Плакса (Михаил Хромей 46), Денис Шостак, Марк Мампасси, Андрей Кулаков, Никита Петерман (Владислав Клименко 63), Петр Стасюк

Предупреждения: Никита Кравченко 76 - Александр Драмбаев 65, Марк Мампасси 69, Александр Драмбаев 82
Удаление: Александр Драмбаев 82

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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