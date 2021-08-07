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Пересек ли мяч линию? ВИДЕО гола Довбика в ворота Мариуполя
Артем открыл счет в игре с "моряками"
Скриншот трансляции "FootballHub"
В матче 3-го тура УПЛ СК "Днепр-1" принимает "Мариуполь".
Счет в поединке на 14-й минуте открыл форвард днепрян Артем Довбик - нападающий замкнул скидку с дальней штанги. В динамике было подозрение, что мяч не полностью пересек линию ворот, но главный арбитр встречи засчитал взятие ворот и показал на центр.
Видео гола Довбика
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
07.08.2021 в 21:28
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alex 66 (Кременчук)
07.08.2021 в 20:59
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