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Пересек ли мяч линию? ВИДЕО гола Довбика в ворота Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем открыл счет в игре с "моряками"

Пересек ли мяч линию? ВИДЕО гола Довбика в ворота Мариуполя

Скриншот трансляции "FootballHub"

Новина українською

В матче 3-го тура УПЛ СК "Днепр-1" принимает "Мариуполь".

Счет в поединке на 14-й минуте открыл форвард днепрян Артем Довбик - нападающий замкнул скидку с дальней штанги. В динамике было подозрение, что мяч не полностью пересек линию ворот, но главный арбитр встречи засчитал взятие ворот и показал на центр.

Видео гола Довбика

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В статье: ФК Мариуполь Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
07.08.2021 в 21:28
Не ясно и судья тоже не мог видеть, может боковой подсказал?
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alex 66 (Кременчук)
07.08.2021 в 20:59
так-то є гол
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