Пересек ли мяч линию? ВИДЕО гола Довбика в ворота Мариуполя

В матче 3-го тура УПЛ СК "Днепр-1" принимает "Мариуполь".

Счет в поединке на 14-й минуте открыл форвард днепрян Артем Довбик - нападающий замкнул скидку с дальней штанги. В динамике было подозрение, что мяч не полностью пересек линию ворот, но главный арбитр встречи засчитал взятие ворот и показал на центр.

Видео гола Довбика