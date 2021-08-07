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Шахтер - Александрия 1:2. Для сенсации хватает двух контратак

Премьер-лига
(1 голосов)

Подвиг от команды Юрия Гуры

Шахтер - Александрия 1:2. Для сенсации хватает двух контратак

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Семен Шлончак (Черкассы)
Шахтер - ФК Александрия 1:2
Голы: Виктор Корниенко 16 - Максим Третьяков 6, Кирилл Ковалец 21
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Дентиньо (Лассина Траоре 46), Марлос (Педриньо 62), Михаил Мудрик (Георгий Судаков 46), Алан Патрик (Тете 66), Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (Маркос Антонио 76), Витао
ФК Александрия: Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Клаудио Спинелли (Андрей Новиков 61), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Владимир Одарюк (Тимур Стецков 68), Александр Демченко, Юрий Копина (Сергей Рыбалка 75), Каспарс Дубра
Предупреждение: Маркос Антонио 80

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В статье: Кирилл Ковалец Шахтер (Донецк) ФК Александрия Максим Третьяков Виктор Корниенко
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Комментарии (35)
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amg333 (Kyiv )
07.08.2021 в 21:30
Кого сегодня на аналах будут вылизывать и рассказывать какой крутое даунецкое дно по имени фк педриньи?)))
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0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
07.08.2021 в 21:30
Да, смешно получилось...
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Pianist (Киев)
07.08.2021 в 21:30
А че сенсация? В прошлом сезоне одна ничья, одна победа 2-0 Александрии. Все ожидаемо. Команда педринь проиграла. :) Порадовали, подняли настроение. Особенно приятно наблюдать кислые рожи палкина и срны.
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0
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DesnaUA (Чернигов)
07.08.2021 в 21:30
Ну шо, кроты, прекрасный вечер,не правда ли?)))
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2021 в 21:30
судаков на голову выше ипанутого тормоза патрика в плане скорости и обострений - нужно чаще его выпускать
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0
0
Русланбай (Рівне)
07.08.2021 в 21:29
А як там у інстограм- моделі Мудрика, класна зачіска була ? Фоткі можна в інсту викладати ? Бо я Не дивлюсь матчі ржавих.
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0
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
07.08.2021 в 21:29
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
07.08.2021 в 21:29
Дивно, я чекав пеналь на 90+5...
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 21:30
А я на 90+9..
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
07.08.2021 в 21:29
Сколько там педрина стоит?)))
Ответить
+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 21:28
Ого.
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0
-1
amg333 (Kyiv )
07.08.2021 в 21:28
Александрия поимела фк педриньи))) это должно было быть и с Генком,но судейка вытянул помойное даунецкое дно!
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+3
-3
DesnaUA (Чернигов)
07.08.2021 в 21:28
Всех обезьян выпустил миллионных,и х..е...р вам в дупу,шоб голова не шаталась!
Ответить
+5
-3
Не дармоед (Запорожье)
07.08.2021 в 21:28
Когда этих п.даров с дудками перестанунуть пускать на стадионы? Тв.рье само не смотрит матч и другим не дает)
Ответить
+1
0
code906 (Kiev)
07.08.2021 в 21:28
Ха-ха.
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
07.08.2021 в 21:27
был седой португалец, стал нагеленный итальянец, а вот перекат мяча поперек неизменно остался. ) )
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+2
0
Golfik25 (Киев)
07.08.2021 в 21:27
Трансферы на 40 лямов пока топ. Что есть они, что нет. Александрия топ, с победой. Заслуженно обыграли.
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+5
-1
Лекарь (село Дарница)
07.08.2021 в 21:27
Поздравляю болельщиков кротов с первым поражением нового тренера. Хотелось бы верить, что не с последним.
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.08.2021 в 21:26
А я гооворил, что будете Каштру вспоминать. 4 никакущий матч Де Дзерби. Сколько этому спецу нужно раскачиваться?
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+1
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
07.08.2021 в 21:28
Блин точно, нужна же адаптация длинною в 2-3 года. Как я сразу не подумал об этом
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2021 в 21:26
зебра - л*о*х! первый тайм играть без мощного нападающего против автобуса - это нужно уметь!
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.08.2021 в 21:28
Каштру по сравнению с дзерби - Гвардиола.
Ответить
+2
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
07.08.2021 в 21:26
Mineiro Kiev потратили 50 млн. в это межсезонье, и? В прошлом году с Александрией 1:1 сыграли "дома", в этом вообще проиграли.
Ответить
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
07.08.2021 в 21:26
Это не Гент. Дзередаблин вздулся.
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 21:29
І навіть не Мехелен
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.08.2021 в 21:26
+3 для Динамо... перемудрил Де Дзерби, ой перемудрил...)))
Ответить
+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 21:28
А тобі не один хрін, чи ти проти одноосібного лідерства Десни?)
Ответить
0
-1
amg333 (Kyiv )
07.08.2021 в 21:26
Всрався родной чмохтьор))).пхахахаха
Ответить
+4
-4
Caballero (Fale town Fale state)
07.08.2021 в 21:26
Олександрія!!! Слава Україні!!! Смерть Росії!!! Смерть Путіну!!!
Ответить
+7
-2
Algrab (Костопiль)
07.08.2021 в 21:26
Даааа, всрався радной Шахтьор...А скільки крику було про трансфери...
Ответить
+7
0
avatar
Serega1111 (Киев)
07.08.2021 в 21:26
Ну вот, а кто-то из донецких писал, что с де Дзерби Шахтер угадал на все сто... Еще пахать и пахать и де Дзерби и всей команде
Ответить
+5
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.08.2021 в 21:25
Гдє Дзербі , гдє !?
Ответить
+6
0
Mexxxxx (Просяная)
07.08.2021 в 21:24
Все чаще складывается мнение, что пора не только полевых перепробовать, но и вратарей. В запасе есть опытный, классный вратарь Пятов. Трубин проявил себя, поиграл на высоком уровне, даже уже наколками набит по полной, ну все пока. Уверенности все меньше, простых голов все больше. А сейчас для такой молодой и несыгранной команды позади нужен монолит, который и крикнет и успокоит, а главное опыт многих лет. Понравилась Александрия. Вроде стоит автобус, но только мяч перехвачен сразу вперед, большими силами, без всякого страха и оглядки. Ну а Де Дзерби наверное уже начинает понимать, это тебе ни какой-то чемпионат Италии (бей-беги) и тут никаких Ювентусов и Миланов не будет))) тут почти весь чемпионат придется играть против 11 человек в защите. Поэтому надо учиться по-новому строить игру.
Ответить
+4
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 21:27
Можна ще Шуткова повернути...
Ответить
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
07.08.2021 в 21:29
Для того, щоб молодий воротар не піднімався вище хмар, бо дуже молодий і не застрахований, то можна і Шуткова
0
0


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