Шахтер - Александрия 1:2. Для сенсации хватает двух контратак

Все чаще складывается мнение, что пора не только полевых перепробовать, но и вратарей. В запасе есть опытный, классный вратарь Пятов. Трубин проявил себя, поиграл на высоком уровне, даже уже наколками набит по полной, ну все пока. Уверенности все меньше, простых голов все больше. А сейчас для такой молодой и несыгранной команды позади нужен монолит, который и крикнет и успокоит, а главное опыт многих лет. Понравилась Александрия. Вроде стоит автобус, но только мяч перехвачен сразу вперед, большими силами, без всякого страха и оглядки. Ну а Де Дзерби наверное уже начинает понимать, это тебе ни какой-то чемпионат Италии (бей-беги) и тут никаких Ювентусов и Миланов не будет))) тут почти весь чемпионат придется играть против 11 человек в защите. Поэтому надо учиться по-новому строить игру.