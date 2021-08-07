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Шахтер - Александрия 1:2. Для сенсации хватает двух контратак
Подвиг от команды Юрия Гуры
Фото: Александр Приходько
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Семен Шлончак (Черкассы)
Шахтер - ФК Александрия 1:2
Голы: Виктор Корниенко 16 - Максим Третьяков 6, Кирилл Ковалец 21
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Дентиньо (Лассина Траоре 46), Марлос (Педриньо 62), Михаил Мудрик (Георгий Судаков 46), Алан Патрик (Тете 66), Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (Маркос Антонио 76), Витао
ФК Александрия: Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Клаудио Спинелли (Андрей Новиков 61), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Владимир Одарюк (Тимур Стецков 68), Александр Демченко, Юрий Копина (Сергей Рыбалка 75), Каспарс Дубра
Предупреждение: Маркос Антонио 80
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