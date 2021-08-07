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Хавбек Вереса: После двух голов за 10 минут нелегко возвращаться в игру

Премьер-лига
(2 голосов)

Гечев подвел итоги поединка против львовян

Хавбек Вереса: После двух голов за 10 минут нелегко возвращаться в игру

ФК "Верес" / Автор неизвестен

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Полузащитник ровенского "Вереса" Михаил Гечев прокомментировал поражение от львовского "Руха" в матче 3-го тура УПЛ.

"Всю неделю мы целенаправленно готовились к этому матчу. Конечно, нам хотелось победить и порадовать болельщиков, но не вышло.

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Вы и сами все видели. Пропустили два гола на первых минутах матча. После такого начала нелегко возвращаться в игру. Команда старалась, но, к сожалению, забила всего один мяч", – рассказал Гечев.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Михаил Гечев
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Источник:
ФК "Верес"

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Комментарии (1)
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rivnenskyi (Рівне)
07.08.2021 в 23:09
Якщо команда вдруге (з Динамо те саме було) під ряд пропускає 2 за 10 хв - то це або зливи гри або повна розконцентрація. Хз як таке може бути.
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