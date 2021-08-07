Хавбек Вереса: После двух голов за 10 минут нелегко возвращаться в игру

Полузащитник ровенского "Вереса" Михаил Гечев прокомментировал поражение от львовского "Руха" в матче 3-го тура УПЛ.

"Всю неделю мы целенаправленно готовились к этому матчу. Конечно, нам хотелось победить и порадовать болельщиков, но не вышло.

Вы и сами все видели. Пропустили два гола на первых минутах матча. После такого начала нелегко возвращаться в игру. Команда старалась, но, к сожалению, забила всего один мяч", – рассказал Гечев.