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Шахтер - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(4 голосов)

Первое поражение Де Дзерби в УПЛ

Шахтер - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение при итальянском наставнике в рамках чемпионата Украины. Первыми счет в матче открыли гости, спустя 10 минут, благодаря голу Корниенко "горняки" сравняли, но на 21-й минуте "Александрия" снова вышла вперед.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Семен Шлончак (Черкассы)
Шахтер - ФК Александрия 1:2
Голы: Виктор Корниенко 16 - Максим Третьяков 6, Кирилл Ковалец 21

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (6)
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SeventyFour (Phoenix)
07.08.2021 в 22:50
Пусть попросит у рыжего фидора еще 50КК
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0
0
Бутига (Чернигов)
07.08.2021 в 22:29
Мне кажется ошибкой доверие Мудрику.Он слишком сырой для основы, Судаков намного толковее.В этом одна из причин поражения.
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0
0
KorsarK (Київ)
07.08.2021 в 22:26
Взули кротів і здобули перемогу,і це тільки початок.Трубін валянок тяжкий.
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0
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alex.belogubko (одесса)
07.08.2021 в 22:15
молодцы Алексы кинули фраеров это не первый проиграшь ждём ещё --начало есть привет Палкину и Срне
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
07.08.2021 в 22:14
Ахмед плаче
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
07.08.2021 в 22:13
Ого, второй в ворота Шахтера - мышь конкретная... Тяжелый Трубин, быстро сложиться на нижний мяч - походу, проблема
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