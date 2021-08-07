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Шахтер - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов
Первое поражение Де Дзерби в УПЛ
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение при итальянском наставнике в рамках чемпионата Украины. Первыми счет в матче открыли гости, спустя 10 минут, благодаря голу Корниенко "горняки" сравняли, но на 21-й минуте "Александрия" снова вышла вперед.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Семен Шлончак (Черкассы)
Голы: Виктор Корниенко 16 - Максим Третьяков 6, Кирилл Ковалец 21
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