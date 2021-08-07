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Де Дзерби: Я разочарован сегодня. Все сыграли очень плохо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" прокомментировал исход матча с "Александрией"

Де Дзерби: Я разочарован сегодня. Все сыграли очень плохо

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги поражения от "Александрии" в матче 3-го тура УПЛ.

- Первое поражение в Украине, что можете сказать?

– Ничего не могу сказать. Первое поражение это одинаково плохо что в Италии, что в Украине. Мы начали игру очень плохо. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре. Сейчас я считаю очень важным поработать с командой именно в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем.

- Кто ошибся в пропущенных голах?

– Виновата вся команда. Я не хочу обвинять кого-то конкретно. Все сыграли очень плохо.

- Многие замены в стартовом составе связаны с желанием дать отдохнуть футболистам перед ответной игрой с "Генком"?

– Я говорил, что у нас есть 22-23 футболиста одинаково уровня, и это действительно так. Степаненко, Патрик, Марлос – все это игроки высоко уровня и часть команды. Когда вышли Педриньо, Тете и Маркос Антонио особо ничего не изменилось. Я разочарован сегодня.

– Почему сегодня команда играла в удобную для "Александрии" игру? Чаще навешивала в штрафную, например.

– Я с вами не согласен. Только в последние 5 минут игры "Шахтер" начал навешивать в штрафную площадь. Проблема была в том, что мяч не слишком быстро двигался по полю. Мы опаздывали на подборы, проигрывали борьбу", – рассказал итальянец.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (10)
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djeff2015 (Запорожье)
07.08.2021 в 23:10
этому Шахтеру нужен только один тренер---Кварцяный.
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+1
0
Матч Футболович
07.08.2021 в 23:07
Хотя бы своими именами называет "сыграли очень плохо", а не как Каштру сопли жевал, всё хорошо, все молодцы с отрицательным результатом. Хорошо, что скрудж здесь и сейчас, а не в ЛЧ. Нужный пендель, заодно посмотрел на некоторых под нужным углом, может кто-то уже присядет на лавочку надолго, если не навсегда.
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0
0
football_soccer (Украина)
07.08.2021 в 23:02
мужик выпускает фристайлера Мудрика, рядом ТУГОДУМА Патрика, и зная, что Александрия играет вторым номером, он почему-то выпускает Дентиньо. Кого он там со своими полтора метрами в штрафной затолкает?? Ну в перерыве заменить фристайлера на дерево - то еще гениальное решение. Мудрик не создает голевых моментов, но хоть с мячом работает, а от Судакова мяч отлетает, как от идеально отполированной древесины. Он ученик не Гвардиолы, а Каштру )) такие же решения по составу и заменам принимает
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
07.08.2021 в 23:00
Тренер полный ноль!
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.08.2021 в 22:59
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0
0
avatar
shat (киев)
07.08.2021 в 22:59
вавка в голове е футболистов , самоуверенность , вольяжность , высокомерие к другим командам , разконцетрованность ,
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+1
0
amg333 (Kyiv )
07.08.2021 в 22:59
Зато мы как рады! Молодец,продолжай в таком же духе!!!
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0
-1
Конфуцій (Львів)
07.08.2021 в 22:50
З Генком всі були міцні, а сьогодні ні. Шо за х.йня?
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0
0
kravaserega (Kyiv)
07.08.2021 в 22:50
Де Дзерби хоть комментарии даёт нормальные, не то что Каштру, у того команда всегда молодцы и хорошо играли, а он виноват...
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0
0
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ascent (Луксор)
07.08.2021 в 22:51
Пока разницы не вижу...
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+1
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