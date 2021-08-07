Де Дзерби: Я разочарован сегодня. Все сыграли очень плохо

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги поражения от "Александрии" в матче 3-го тура УПЛ.

- Первое поражение в Украине, что можете сказать?

– Ничего не могу сказать. Первое поражение это одинаково плохо что в Италии, что в Украине. Мы начали игру очень плохо. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре. Сейчас я считаю очень важным поработать с командой именно в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем.

- Кто ошибся в пропущенных голах?

– Виновата вся команда. Я не хочу обвинять кого-то конкретно. Все сыграли очень плохо.

- Многие замены в стартовом составе связаны с желанием дать отдохнуть футболистам перед ответной игрой с "Генком"?

– Я говорил, что у нас есть 22-23 футболиста одинаково уровня, и это действительно так. Степаненко, Патрик, Марлос – все это игроки высоко уровня и часть команды. Когда вышли Педриньо, Тете и Маркос Антонио особо ничего не изменилось. Я разочарован сегодня.

– Почему сегодня команда играла в удобную для "Александрии" игру? Чаще навешивала в штрафную, например.

– Я с вами не согласен. Только в последние 5 минут игры "Шахтер" начал навешивать в штрафную площадь. Проблема была в том, что мяч не слишком быстро двигался по полю. Мы опаздывали на подборы, проигрывали борьбу", – рассказал итальянец.