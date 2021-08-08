Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В последние годы это противостояние стало одним из самых знаковых в украинском футболе. "Заря" постоянно ходит где-то вокруг второго места, но не получается не просто укусить в отдельной игре "Динамо" или "Шахтёр", а ещё и обойти их по итогам сезона. К тому же, весной нынешнего года луганчане уступили "бело-синим" ещё и в финале Кубка, поэтому брать реванш есть, за что.

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Увидеть игру "Заря" - "Динамо" на ТВ вы сможете на канале "2+2", который доступен как в бесплатном доступе, так и на других разнообразных площадках: спутник или кабель.

В интернете поединок покажут сразу несколько платформ. Во-первых, смотрите матч бесплатно на UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Кроме того, увидеть поединок вы также можете на ОТТ-сервисах, которые транслируют канал "2+2": Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие. Не забывайте, что каждая из этих платформ работает по предоплате.