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Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Рассказываем, где искать трансляцию матча

Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В последние годы это противостояние стало одним из самых знаковых в украинском футболе. "Заря" постоянно ходит где-то вокруг второго места, но не получается не просто укусить в отдельной игре "Динамо" или "Шахтёр", а ещё и обойти их по итогам сезона. К тому же, весной нынешнего года луганчане уступили "бело-синим" ещё и в финале Кубка, поэтому брать реванш есть, за что.

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Увидеть игру "Заря" - "Динамо" на ТВ вы сможете на канале "2+2", который доступен как в бесплатном доступе, так и на других разнообразных площадках: спутник или кабель.

В интернете поединок покажут сразу несколько платформ. Во-первых, смотрите матч бесплатно на UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Кроме того, увидеть поединок вы также можете на ОТТ-сервисах, которые транслируют канал "2+2": Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие. Не забывайте, что каждая из этих платформ работает по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть поединок, открывайте текстовую трансляцию в Матч-центре UA-Футбол здесь. Это один из самых удобных способов отслеживать все события на поле "Славутич-Арены" и не пропустить ничего важного.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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команид (Киев)
08.08.2021 в 00:39
Статья называется где и когда , но решили написать только где.....
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