Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу своих подопечных во вчерашнем выездном поединке против "Шахтера" :

"Все ребята молодцы. Выполнили то, что мы от них просили. Готовились к этой игре целую неделю, работали над обороной, но опять же автобус никто ставить не собирался, хотелось, чтобы была еще и хорошая контратакующая игра.

Состав “Шахтера” не удивил. Понимали, что после “Генка” могут быть изменения и примерно накидали себе, кто может сыграть. Оно вроде бы так и получилось.

Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали. У меня завтра день рождения, такого подарка я еще не получал. Я сейчас очень сильно доволен", - сказал после матча Гура.