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Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал

Премьер-лига
(4 голосов)

Поздравляем с юбилеем!

Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал

фото - ФК Зоря

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу своих подопечных во вчерашнем выездном поединке против "Шахтера":

"Все ребята молодцы. Выполнили то, что мы от них просили. Готовились к этой игре целую неделю, работали над обороной, но опять же автобус никто ставить не собирался, хотелось, чтобы была еще и хорошая контратакующая игра.

Состав “Шахтера” не удивил. Понимали, что после “Генка” могут быть изменения и примерно накидали себе, кто может сыграть. Оно вроде бы так и получилось.

Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали. У меня завтра день рождения, такого подарка я еще не получал. Я сейчас очень сильно доволен", - сказал после матча Гура.

Отметим, что Юрию Владимировичу сегодня исполняется 45 лет.

После трех туров "горожане" одержали шесть очков и теперь занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Юрий Гура Шахтер (Донецк) Александрия
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Источник:
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
08.08.2021 в 10:41
С днюхой Юра! Так держать!
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