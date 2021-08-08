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Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал
Поздравляем с юбилеем!
фото - ФК Зоря
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу своих подопечных во вчерашнем
"Все ребята молодцы. Выполнили то, что мы от них просили. Готовились к этой игре целую неделю, работали над обороной, но опять же автобус никто ставить не собирался, хотелось, чтобы была еще и хорошая контратакующая игра.
Состав “Шахтера” не удивил. Понимали, что после “Генка” могут быть изменения и примерно накидали себе, кто может сыграть. Оно вроде бы так и получилось.
Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали. У меня завтра день рождения, такого подарка я еще не получал. Я сейчас очень сильно доволен", - сказал после матча Гура.
Отметим, что Юрию Владимировичу сегодня исполняется 45 лет.
После трех туров "горожане" одержали шесть очков и теперь занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ.
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