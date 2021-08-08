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Довбик: Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерство, безусловно, приятное

Премьер-лига
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Неожиданная команда на вершине турнирки УПЛ

Довбик: Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерство, безусловно, приятное

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился впечатлениями после победы над "Мариуполем":

— Чувствуешь себя героем? Ты забил сегодня гол и отдал результативную передачу.

— На первом месте всегда команда, поскольку мы выполняем тренерскую установку. Первый тайм нам удался на сто процентов, но после перерыва соперник моментами начал играть неплохо. Дотерпели и довели игру до победы.

— У “Мариуполя” сегодня не было в составе нескольких основных футболистов. Это не расслабляло?

— В какой-то мере это придало дополнительный импульс, поскольку мы понимали, что без ключевых футболистов соперник выглядит не так сильно. Поэтому мы и воспользовались их слабыми сторонами сегодня.

Во втором тайме болельщикам пришлось понервничать. Говорят, что 2:0 достаточно опасный счет, ведь он расхолаживает иногда команду ...

— Да, было довольно тревожно, но все дотерпели, все молодцы. Главное, что сумели сегодня взять три очка.

— По крайней мере до сегодняшнего вечера команда останется на первом месте в турнирной таблице. С какими чувствами засыпали вчера?

— Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидировать приятно. Впереди еще много матчей, на которые нужно настраиваться", - сказал Довбик.

Сейчас "Днепр-1" занимает первое место УПЛ, имея в активе семь очков. Довбик же лидирует в списке бомбардиров чемпионата с тремя голами и одним ассистом.

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В статье: Артем Довбик Мариуполь Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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