Довбик: Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерство, безусловно, приятное

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился впечатлениями после победы над "Мариуполем" :

“ — Чувствуешь себя героем? Ты забил сегодня гол и отдал результативную передачу.

— На первом месте всегда команда, поскольку мы выполняем тренерскую установку. Первый тайм нам удался на сто процентов, но после перерыва соперник моментами начал играть неплохо. Дотерпели и довели игру до победы.

— У “Мариуполя” сегодня не было в составе нескольких основных футболистов. Это не расслабляло?

— В какой-то мере это придало дополнительный импульс, поскольку мы понимали, что без ключевых футболистов соперник выглядит не так сильно. Поэтому мы и воспользовались их слабыми сторонами сегодня.

— Во втором тайме болельщикам пришлось понервничать. Говорят, что 2:0 достаточно опасный счет, ведь он расхолаживает иногда команду ...

— Да, было довольно тревожно, но все дотерпели, все молодцы. Главное, что сумели сегодня взять три очка.

— По крайней мере до сегодняшнего вечера команда останется на первом месте в турнирной таблице. С какими чувствами засыпали вчера?

— Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидировать приятно. Впереди еще много матчей, на которые нужно настраиваться", - сказал Довбик.