Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерство, безусловно, приятное
Неожиданная команда на вершине турнирки УПЛ
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился впечатлениями после
“ — Чувствуешь себя героем? Ты забил сегодня гол и отдал результативную передачу.
— На первом месте всегда команда, поскольку мы выполняем тренерскую установку. Первый тайм нам удался на сто процентов, но после перерыва соперник моментами начал играть неплохо. Дотерпели и довели игру до победы.
— У “Мариуполя” сегодня не было в составе нескольких основных футболистов. Это не расслабляло?
— В какой-то мере это придало дополнительный импульс, поскольку мы понимали, что без ключевых футболистов соперник выглядит не так сильно. Поэтому мы и воспользовались их слабыми сторонами сегодня.
— Во втором тайме болельщикам пришлось понервничать. Говорят, что 2:0 достаточно опасный счет, ведь он расхолаживает иногда команду ...
— Да, было довольно тревожно, но все дотерпели, все молодцы. Главное, что сумели сегодня взять три очка.
— По крайней мере до сегодняшнего вечера команда останется на первом месте в турнирной таблице. С какими чувствами засыпали вчера?
— Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидировать приятно. Впереди еще много матчей, на которые нужно настраиваться", - сказал Довбик.
Сейчас "Днепр-1" занимает первое место УПЛ, имея в активе семь очков. Довбик же лидирует в списке бомбардиров чемпионата с тремя голами и одним ассистом.
Популярное сейчас
- Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США опередили Китай, Украина - 43-я
- Лига 1. Труа – ПСЖ 1:2. Скромная победа Парижа и дебют Кухаревича
- Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО