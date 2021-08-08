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Остап Маркевич об игре с Днепр-1: Мы провели худший тайм за мою карьеру

Премьер-лига
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Однако после перерыва дела немного наладились

Остап Маркевич об игре с Днепр-1: Мы провели худший тайм за мою карьеру

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Днепра-1":

"Тяжело сейчас что-то комментировать… На клавиатуре есть клавиша “delete”. Хотелось бы так сделать, чтобы первый тайм просто исчез. Это, конечно, невозможно. Для того, чтобы двигаться дальше, необходимо проанализировать что произошло. Будем жестко реагировать. Мы не можем понять, в чем причина. Кто-то должен переосмыслить свое отношение. Я не люблю говорить плохо про свою команду, но сегодня, наверное, мы провели худший тайм за мою тренерскую карьеру. Будем разбираться и принимать решения.

Как это неудивительно, но надо брать пример с тех ребят, которые вышли во втором тайме. Это удивительный факт. Каждый раз футбол дарит какие-то новые эмоции. Вот сегодня мне очень понравились наши молодые ребята. Единственный, к которому у меня нет вопросов, это Денис Шостак. Сегодня он отыграл свою первую игру в жизни на профессиональном уровне!

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что есть с кем работать.. Будем работать с теми футболистами, которые хотят играть в футбол. С теми, у кого есть сознание бойца, сознание футболиста, профессионала. С этими ребятами мы будем работать", - сказал Остап Маркевич.

После трех сыгранных матчей "Маируполь" набрал одно очко и расположился на 12 месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

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В статье: Остап Маркевич Мариуполь Днепр-1
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Источник:
Мариуполь

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