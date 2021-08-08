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Заря - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый топ-матч нового сезона
Фото: ФК Заря
Центральный матч третьего тура УПЛ состоится в Запорожье. "Заря" Виктора Скрипника, после не самого уверенного старта сезона (победа и поражение) сыграет против киевского "Динамо", на счету которого сейчас разгром "Вереса". Скрипник уже не раз доказывал свой высокий тренерский уровень, но сможет ли переиграть Луческу, которому проиграл два из трех матчей? Также интересно, как подготовилось к матчу само "Динамо", учитывая, что на их счету лишь одна официальная игра, а также ряд контрольных поединков? Ответы на вопросы мы узнаем сегодня, в 19:30.
Vbet-лига. 3-й тур
8 августа, Запорожье, Стадион: "Славутич-Арена"
"Заря" 19:30 "Динамо"
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