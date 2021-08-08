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(Анти) Герой футбольного дня. Роберто Де Дзерби

Премьер-лига
(3 голосов)

Не все так просто

(Анти) Герой футбольного дня. Роберто Де Дзерби

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Даже немного не верится: такой тренер – и в нашем чемпионате. Де Дзерби соревновался и мог бы дальше делать это против лучших клубов Европы, но выбрал Украину, где у его "Шахтера" глобально есть только один соперник. В остальном – это матчи против "минаев", "ингульцов" и "вересов".

До сих пор казалось, что Роберто Де Дзерби действительно будет легко. Что его приход в "Шахтер" – это гарантия для клуба хороших результатов, а для самого тренера – укрепление психологии победителя. Однако не все коту масленица. Оказывается, что ошибки итальянского тренера все же будут наказываться.

Были ошибки и в предыдущих поединках. Но ни "Ингулец", ни "Львов", ни бельгийский "Генк" не сумели ими воспользоваться. А вот "Александрия"... Красноречива статистика: "Шахтер" допустил почти сто потерь мяча, более шестидесяти из них состоялись в финальной трети поля. Это лишало "горняков" практически любых возможностей заканчивать атаки ключевыми передачами, разыгрывать до верного, выводить игроков на ударные позиции. Поэтому какие бы замены не делал Де Дзерби, они не решали проблем со структурой игры.

(Анти) Герой футбольного дня. Роберто Де Дзерби - изображение 1

Вот уже несколько матчей подряд проявляются проблемы "Шахтера" в защите. В матче против "Генка" центральный защитник Марлон исполнил более ста передач, частенько оказывался в эпицентре событий, но не всегда в положительном свете. Вчера он не играл, но от этого лучше и легче не стало. Первый гол – почти с линии площади ворот, второй гол – с линии штрафной площади. Ошибки как опорной зоны, так и центральных защитников, так и игроков фланговой защиты. А если проще – системные недоработки в структурном построении командных рядов.

Именно матч против "Александрии" можно называть боевым крещением для Де Дзерби. Несмотря на его именитость и перспективность, несмотря на много потраченных денег, несмотря на спортивную злость новичков, "Шахтеру" путь к чемпионству не будет устлан лепестками роз. "Александрия" – это только первая ласточка, полет которой должен стать уроком для команды Роберто Де Дзерби. Ведь без налаживания структуры игры будет трудно противостоять организованным соперникам, которых в УПЛ достаточно много.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (10)
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Andriy Mironyuk
08.08.2021 в 14:06
Слабенька критика. Це ж не Шеву лайном обливать.
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0
0
Бутига (Чернигов)
08.08.2021 в 14:02
Корниенко откровенно слаб. Поставь Матвиенко на левый фланг.Выпусти вместо безголового Мудрика того же Судакова, и все было бы ОК. Но тренер так видит.))) Что же, есть повод протереть очки.))
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+1
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
08.08.2021 в 14:00
Та хоть поржать есть с кого, Педриньи,Зебры ,Чмохтар одним словом.
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
08.08.2021 в 13:39
Неладное с командой было еще при Каштру, поэтому и команда в перепасовку играла (осторожно). Сломя голову нестись можно, когда за тыл спокоен, Каштру это понимал, но исправить не успел...
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0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.08.2021 в 13:28
дайте ему 100 дней (с) имхо результаты работы Дзерби в части работы кротов с мячом уже видны, но дело идет туговато. и Монако с такой дырявой обороной вряд ли пройдут
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 13:31
Прикол в том, что пройти Монако у Шахтера больше шансов чем выиграть у Александрии, потому что настрой и денежная заинтересованность разные.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.08.2021 в 13:45
сложный прекол
0
0
СТОП крот (Киев)
08.08.2021 в 13:19
Классный тренер. Мне уже нравится. Давай еще из ЛЧ вылети и вообще огонь будет)
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+3
0
vadooo (Слатино)
08.08.2021 в 12:55
Денег в клуб влили много, а на выходе пшик !
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+2
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simargl (Чернигов)
08.08.2021 в 12:52
Футбол в мире выравнивается...))) никому просто не будет в этом чемпионате завоевать медали !!!!
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