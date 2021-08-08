(Анти) Герой футбольного дня. Роберто Де Дзерби

Даже немного не верится: такой тренер – и в нашем чемпионате. Де Дзерби соревновался и мог бы дальше делать это против лучших клубов Европы, но выбрал Украину, где у его "Шахтера" глобально есть только один соперник. В остальном – это матчи против "минаев", "ингульцов" и "вересов".

До сих пор казалось, что Роберто Де Дзерби действительно будет легко. Что его приход в "Шахтер" – это гарантия для клуба хороших результатов, а для самого тренера – укрепление психологии победителя. Однако не все коту масленица. Оказывается, что ошибки итальянского тренера все же будут наказываться.

Были ошибки и в предыдущих поединках. Но ни "Ингулец", ни "Львов", ни бельгийский "Генк" не сумели ими воспользоваться. А вот "Александрия"... Красноречива статистика: "Шахтер" допустил почти сто потерь мяча, более шестидесяти из них состоялись в финальной трети поля. Это лишало "горняков" практически любых возможностей заканчивать атаки ключевыми передачами, разыгрывать до верного, выводить игроков на ударные позиции. Поэтому какие бы замены не делал Де Дзерби, они не решали проблем со структурой игры.

Вот уже несколько матчей подряд проявляются проблемы "Шахтера" в защите. В матче против "Генка" центральный защитник Марлон исполнил более ста передач, частенько оказывался в эпицентре событий, но не всегда в положительном свете. Вчера он не играл, но от этого лучше и легче не стало. Первый гол – почти с линии площади ворот, второй гол – с линии штрафной площади. Ошибки как опорной зоны, так и центральных защитников, так и игроков фланговой защиты. А если проще – системные недоработки в структурном построении командных рядов.

Именно матч против "Александрии" можно называть боевым крещением для Де Дзерби. Несмотря на его именитость и перспективность, несмотря на много потраченных денег, несмотря на спортивную злость новичков, "Шахтеру" путь к чемпионству не будет устлан лепестками роз. "Александрия" – это только первая ласточка, полет которой должен стать уроком для команды Роберто Де Дзерби. Ведь без налаживания структуры игры будет трудно противостоять организованным соперникам, которых в УПЛ достаточно много.