  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из арбитров, который работает на матчах УПЛ, не сдал специальные нормативы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из арбитров, который работает на матчах УПЛ, не сдал специальные нормативы

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы с бегом

Один из арбитров, который работает на матчах УПЛ, не сдал специальные нормативы

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Журналист Владимир Зверов рассказал, что украинский арбитр Игорь Пасхал не сдал необходимые нормативы для допуска к судейству матчей УПЛ:

"В межсезонье все арбитры сдавали нормативы по бегу для того, чтобы получить допуск к матчам Премьер-лиги и прочим соревнованиям украинского профессионального футбола.

Арбитр Игорь Пасхал не сдал один из нормативов, где нужно было пробежать 60 метров несколько раз. Он не сдал и нам об этом официально почему-то не сообщили. У Пасхала будет пересдача, но когда именно – непонятно", - сказал Зверов.

В этом сезоне в активе Пасхала один отработанный матч. Он был арбитром офлайн-системы VAR на матче "Шахтер" - "Ингулец" в первом туре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пасхал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПроФутбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ulych (Запоріжжя)
08.08.2021 в 14:00
Один із арбітр, який.. - це що, стьоб? Мабуть, якщо формулююте речення саме так, треба було б писати - арбітрів...
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 13:27
А почему Зверову именно должны были это сообщить? Не сдал, есть пересдача через месяц. Это что, сенсация?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...