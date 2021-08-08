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Один из арбитров, который работает на матчах УПЛ, не сдал специальные нормативы
Проблемы с бегом
Фото - Олександр Приходько
Журналист Владимир Зверов рассказал, что украинский арбитр Игорь Пасхал не сдал необходимые нормативы для допуска к судейству матчей УПЛ:
"В межсезонье все арбитры сдавали нормативы по бегу для того, чтобы получить допуск к матчам Премьер-лиги и прочим соревнованиям украинского профессионального футбола.
Арбитр Игорь Пасхал не сдал один из нормативов, где нужно было пробежать 60 метров несколько раз. Он не сдал и нам об этом официально почему-то не сообщили. У Пасхала будет пересдача, но когда именно – непонятно", - сказал Зверов.
В этом сезоне в активе Пасхала один отработанный матч. Он был арбитром офлайн-системы VAR на матче "Шахтер" - "Ингулец" в первом туре.
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