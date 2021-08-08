Один из арбитров, который работает на матчах УПЛ, не сдал специальные нормативы

Журналист Владимир Зверов рассказал, что украинский арбитр Игорь Пасхал не сдал необходимые нормативы для допуска к судейству матчей УПЛ:

"В межсезонье все арбитры сдавали нормативы по бегу для того, чтобы получить допуск к матчам Премьер-лиги и прочим соревнованиям украинского профессионального футбола.

Арбитр Игорь Пасхал не сдал один из нормативов, где нужно было пробежать 60 метров несколько раз. Он не сдал и нам об этом официально почему-то не сообщили. У Пасхала будет пересдача, но когда именно – непонятно", - сказал Зверов.