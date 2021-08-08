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Луческу не будет на тренерской скамье во время матча Динамо - Заря
Коуч продолжит восстановление после операции
Фото: ФК Динамо
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу будет отсутствовать на тренерской скамье во время матча УПЛ с "Зарей".
Румынский специалист хотел отправиться в Запорожье вместе с командой, однако врачи рекомендовали ему остаться в Киеве.
Луческу на этой неделе перенес операцию. Румынскому тренеру удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Из-за этого у него была повышенная температура.
Матч "Динамо" - "Заря" состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени.
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