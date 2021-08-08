Луческу не будет на тренерской скамье во время матча Динамо - Заря

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу будет отсутствовать на тренерской скамье во время матча УПЛ с "Зарей".

Румынский специалист хотел отправиться в Запорожье вместе с командой, однако врачи рекомендовали ему остаться в Киеве.

Луческу на этой неделе перенес операцию. Румынскому тренеру удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Из-за этого у него была повышенная температура.

Матч "Динамо" - "Заря" состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени.