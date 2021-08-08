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Десна - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Десна - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ
До начала сезона в контексте "Десны" раздавались тревожные новости. Команде пророчили сложное будущее, возможно, даже проблемы с получением лицензионного аттестата. Но все обошлось: черниговцы стартовали, играют, и даже добиваются успеха.
Шутка ли: по итогам третьего тура "Десна" может выйти в единоличные лидеры турнира. Надо для этого победить "Ингулец", который в двух первых турах потерпел два поражения и пропустил семь голов. Команде Лавриненко нечего терять, поэтому есть надежда увидеть матч загнанного в клетку тигра.
Матч 3-го тура УПЛ между "Десной" и "Ингульцом" состоится в понедельник, девятого августа 2021-го года в 19:30. Текстовую онлайн трансляцию поединка обеспечит матч центр UA-Футбол >>>.
Телетрансляция матча в прямом эфире состоится на телеканале "Футбол 2". Начало – 19:25.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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