Десна - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

До начала сезона в контексте "Десны" раздавались тревожные новости. Команде пророчили сложное будущее, возможно, даже проблемы с получением лицензионного аттестата. Но все обошлось: черниговцы стартовали, играют, и даже добиваются успеха.

Шутка ли: по итогам третьего тура "Десна" может выйти в единоличные лидеры турнира. Надо для этого победить "Ингулец", который в двух первых турах потерпел два поражения и пропустил семь голов. Команде Лавриненко нечего терять, поэтому есть надежда увидеть матч загнанного в клетку тигра.

Матч 3-го тура УПЛ между "Десной" и "Ингульцом" состоится в понедельник, девятого августа 2021-го года в 19:30. Текстовую онлайн трансляцию поединка обеспечит матч центр UA-Футбол >>>.

Телетрансляция матча в прямом эфире состоится на телеканале "Футбол 2". Начало – 19:25.