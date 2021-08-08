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Де Дзерби: Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни
Мотивация от итальянца
Фото: Milanreports / Автор: неизвестен
Де Дзерби Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни
Мотивация от итальянца
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение "горняков" в матче против "Александрии":
" – Скажите, почему по вашему мнению команда не смогла добиться положительного результата?
– Первые 20 минут мы выглядели не очень хорошо. Сравняли счет, но я недоволен. Моментами мы начинали играть лучше, но в конце концов я недоволен тем, как команда сегодня сыграла.
Играть в таком плотном графике тяжело, но мы очень сильная команда, поэтому должны настраивать на игры прежде всего ментально.
Если мы не будем правильно настраиваться, то я должен либо менять команду, либо что-то другое, пока не появится стопроцентная отдача от всех. Сейчас нам нужно отдохнуть, но я хочу, чтобы таких 20 минут больше не было.
– Почему сегодня не было в заявке Исмаили? И в каком состоянии Мудрик, учитывая, что его в перерыве поменяли.
– После матча с “Генком” у Исмаили возникли определенные проблемы. Мудрик покинул поле, потому что забил мышцу.
– В каждом матче “Шахтер” сталкивается со сложностями при переходе из атаки в оборону. Видите ли вы в этом системную проблему?
– У многих больших команд есть такие сложности, но наша проблема не только в этом. Я хочу, чтобы игроки настраивались на все матчи одинаково. Будь то игры чемпионата или кубка. Не только физически, но и ментально.
Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни. “Шахтер” – очень серьезный клуб, но мы должны помнить, что мы сейчас не чемпионы. Чемпион – “Динамо”.
– Серьезная ротация вызвана предстоящим матчем Лиги чемпионов или связана с лимитом на легионеров?
– Мы всегда будем ротировать состав, потому что у нас много талантливых футболистов. Витао, Степаненко, Алан Патрик, Марлос – футболисты очень хорошего уровня. У Мудрика большой талант, но нужно немного подождать.
– Вам не кажется, что выход из обороны, который вы ставите, слишком рисковый даже для матчей УПЛ?
– Да, но мы должны совершенствовать наш выход из обороны в атаку, как и другие аспекты игры", - сказал Де Дзерби.
Это поражение стало первым для итальянского наставника у руля "Шахтера". Сейчас "горняки" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ.
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