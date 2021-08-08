Де Дзерби Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни

Мотивация от итальянца

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение "горняков" в матче против "Александрии":

" – Скажите, почему по вашему мнению команда не смогла добиться положительного результата?

– Первые 20 минут мы выглядели не очень хорошо. Сравняли счет, но я недоволен. Моментами мы начинали играть лучше, но в конце концов я недоволен тем, как команда сегодня сыграла.

Играть в таком плотном графике тяжело, но мы очень сильная команда, поэтому должны настраивать на игры прежде всего ментально.

Если мы не будем правильно настраиваться, то я должен либо менять команду, либо что-то другое, пока не появится стопроцентная отдача от всех. Сейчас нам нужно отдохнуть, но я хочу, чтобы таких 20 минут больше не было.

– Почему сегодня не было в заявке Исмаили? И в каком состоянии Мудрик, учитывая, что его в перерыве поменяли.

– После матча с “Генком” у Исмаили возникли определенные проблемы. Мудрик покинул поле, потому что забил мышцу.

– В каждом матче “Шахтер” сталкивается со сложностями при переходе из атаки в оборону. Видите ли вы в этом системную проблему?

– У многих больших команд есть такие сложности, но наша проблема не только в этом. Я хочу, чтобы игроки настраивались на все матчи одинаково. Будь то игры чемпионата или кубка. Не только физически, но и ментально.

Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни. “Шахтер” – очень серьезный клуб, но мы должны помнить, что мы сейчас не чемпионы. Чемпион – “Динамо”.

– Серьезная ротация вызвана предстоящим матчем Лиги чемпионов или связана с лимитом на легионеров?

– Мы всегда будем ротировать состав, потому что у нас много талантливых футболистов. Витао, Степаненко, Алан Патрик, Марлос – футболисты очень хорошего уровня. У Мудрика большой талант, но нужно немного подождать.

– Вам не кажется, что выход из обороны, который вы ставите, слишком рисковый даже для матчей УПЛ?

– Да, но мы должны совершенствовать наш выход из обороны в атаку, как и другие аспекты игры", - сказал Де Дзерби.