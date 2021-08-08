  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни

Премьер-лига
(1 голосов)

Мотивация от итальянца

Де Дзерби: Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни

Фото: Milanreports / Автор: неизвестен

Новина українською

Де Дзерби Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни

Мотивация от итальянца

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение "горняков" в матче против "Александрии":

" – Скажите, почему по вашему мнению команда не смогла добиться положительного результата?

– Первые 20 минут мы выглядели не очень хорошо. Сравняли счет, но я недоволен. Моментами мы начинали играть лучше, но в конце концов я недоволен тем, как команда сегодня сыграла.

Играть в таком плотном графике тяжело, но мы очень сильная команда, поэтому должны настраивать на игры прежде всего ментально.

Если мы не будем правильно настраиваться, то я должен либо менять команду, либо что-то другое, пока не появится стопроцентная отдача от всех. Сейчас нам нужно отдохнуть, но я хочу, чтобы таких 20 минут больше не было.

– Почему сегодня не было в заявке Исмаили? И в каком состоянии Мудрик, учитывая, что его в перерыве поменяли.

– После матча с “Генком” у Исмаили возникли определенные проблемы. Мудрик покинул поле, потому что забил мышцу.

– В каждом матче “Шахтер” сталкивается со сложностями при переходе из атаки в оборону. Видите ли вы в этом системную проблему?

– У многих больших команд есть такие сложности, но наша проблема не только в этом. Я хочу, чтобы игроки настраивались на все матчи одинаково. Будь то игры чемпионата или кубка. Не только физически, но и ментально.

Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни. “Шахтер” – очень серьезный клуб, но мы должны помнить, что мы сейчас не чемпионы. Чемпион – “Динамо”.

– Серьезная ротация вызвана предстоящим матчем Лиги чемпионов или связана с лимитом на легионеров?

– Мы всегда будем ротировать состав, потому что у нас много талантливых футболистов. Витао, Степаненко, Алан Патрик, Марлос – футболисты очень хорошего уровня. У Мудрика большой талант, но нужно немного подождать.

– Вам не кажется, что выход из обороны, который вы ставите, слишком рисковый даже для матчей УПЛ?

– Да, но мы должны совершенствовать наш выход из обороны в атаку, как и другие аспекты игры", - сказал Де Дзерби.

Это поражение стало первым для итальянского наставника у руля "Шахтера". Сейчас "горняки" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.08.2021 в 14:18
Мотивація зашкалює.в Києві їх не дуже полюбляють,скоро переїдуть в Колізей.
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
08.08.2021 в 14:02
пока что, они перекатывают мяч поперек так, как будто им больше никогда не дадут поиграться с мячиком
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...