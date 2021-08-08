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Громов: Игра с Вересом показала, что Динамо на ходу
Игрок готов к матчу с киевлянами
ФК Зоря
Форвард "Зари" Артем Громов дал комментарий об ожиданиях от предстоящего матча с "Динамо":
— У "Зари" с "Динамо" всегда интересные игры. Я смотрел их последний товарищеский матч с "Фенербахче", но что-то конкретное сказать сложно, поскольку видно, что Луческу не до конца определился с составом.
Но видно главное, что "Динамо" очень сильный соперник. Игра с "Вересом" показала, что команда на ходу.
— "Заря" не выигрывает у "Динамо" на протяжении пяти матчей. Это проблема?
— Любую проблему нужно исправлять. Не хочу давать какие-то обещания, но мы сделаем все, чтобы подправить эту статистику.
— "Заря" будет атаковать?
— Мы никогда не отказываемся от своей игры, кто бы против нас не играл – "Шахтер", "Динамо" или "Лестер".
Наша команда любит действовать в атакующем ключе. Поэтому точно могу сказать, что отбиваться – не про нас. Другой вопрос, насколько противник позволит нам сыграть в свой футбол.
— Для тебя предстоящий матч является принципиальным?
— Нет. То, что я когда-то выступал за "Динамо", не имеет никакого значения. Просто игра против чемпиона.
Я игрок "Зари" и хочу, чтобы моя команда добыла положительный результат в игре с таким грозным оппонентом.
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