Капитан Руха: Кучук прекрасно проанализировал игру Вереса

Капитан львовского "Руха" Ярослав Мартынюк поделился впечатлениями после победы над "Вересом" (2:1):

"Сыграли тяжелый матч. "Верес" – силовая команда. В первом тайме, возможно, игралось чуть легче. После перерыва они выбивали мяч вперед и старались забирать подборы.

После травмы Дидыка мне пришлось опуститься на позицию центрального защитника. Обязанности несколько схожи с теми, которые на меня возлагаются при игре в опорной зоне. Нужно было контролировать линию.

Во время сборов меня иногда наигрывали на эту позицию. Считаю, что справился.

Нам не нужно было останавливаться после двух забитых голов. Но мы остановились. Отдали немного инициативу "Вересу", поскольку вели в счете. Так делать не нужно.

Кучук прекрасно проанализировал игру "Вереса" от А до Я. Мы выходили на матч и прекрасно знали, что нужно делать", – сказал Мартынюк.