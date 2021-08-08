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Составы на матч Заря - Динамо. Гармаш и Сирота в старте

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Скрипник и Луческу определились со стартовыми 11

Составы на матч Заря - Динамо. Гармаш и Сирота в старте

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В матче 3-го тура УПЛ луганская "Заря "примет киевское "Динамо". Начало встречи - 19:30.

Главные тренеры команд Виктор Скрипник и Мирча Луческу назвали стартовые составы на этот поединок.

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан, Громов, Шахаб, Аллахьяр.

Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Жуниор Рейс, Цвек, Кабаев, Лунев, Овусу-Фримпонг, Гладкий.

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Сирота, Кендзера.

Запасные: Бойко, Шепелев, де Пена, Леднев, Андриевский, Сидклей, Кулач, Тымчик, Караваев.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
08.08.2021 в 18:58
Вперед, Заря!!! )))))
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
08.08.2021 в 18:55
Где Рамирес? Зачем покупали?
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0
0
Alex-696 (Немирів)
08.08.2021 в 18:54
А що з нападниками Динамо? Невже всі не в формі?
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