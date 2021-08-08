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Составы на матч Заря - Динамо. Гармаш и Сирота в старте
Скрипник и Луческу определились со стартовыми 11
Фото: ФК Динамо
В матче 3-го тура УПЛ луганская "Заря "примет киевское "Динамо". Начало встречи - 19:30.
Главные тренеры команд Виктор Скрипник и Мирча Луческу назвали стартовые составы на этот поединок.
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан, Громов, Шахаб, Аллахьяр.
Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Жуниор Рейс, Цвек, Кабаев, Лунев, Овусу-Фримпонг, Гладкий.
"Динамо": Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Сирота, Кендзера.
Запасные: Бойко, Шепелев, де Пена, Леднев, Андриевский, Сидклей, Кулач, Тымчик, Караваев.
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