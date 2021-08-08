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Самый высокооплачиваемый игрок Ворсклы не подходит Максимову

Премьер-лига
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(3 голосов)

Как же так?

Самый высокооплачиваемый игрок Ворсклы не подходит Максимову

Фото: instagram.com/derin691

UA-Футбол
Новина українською

В начале июля полтавская "Ворскла" подписала украинца нигерийского происхождения Адеринсолу Эсеолу. Но дела у экс-форварда "Кайрата" в Украине не пошли - игрок трижды попадал в заявку на матч, но ни разу даже не разминался, чтобы выйти на замену.

Как сообщил футбольный агент Александр Панков в эфире каналов "Футбол 1/2/3", за 30-летнего футболиста "Ворскла" заплатила шестизначную сумму, а сам Эсеола - самый высокооплачиваемый игрок в полтавской команде. Несмотря на большие траты Адеринсола не подходит главному тренеру "Ворсклы" Юрию Максимову.

За "Кайрат" Эсеола провел 84 матча, забил 38 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Адеринсола Эсеола
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Комментарии (7)
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xapyga (Запорожье)
08.08.2021 в 21:10
Вот интересно игроки с Казахстана до донное,но Караганду Колос обыграть не может,как так?
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0
0
football_soccer (Украина)
08.08.2021 в 21:28
так а Колос разве топ? как они комплектуются, вся команда это свободные агенты в разное время
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0
0
Русланбай (Рівне)
08.08.2021 в 20:42
Яка шестизначна сума ? В нього контркакт з казахами закінчився . Він за безкоштовно прийшов до Ворскли. Але певне як завжди розвили Живаго на бабкі. Наших недалекіх власників клубів завжди так розводять.
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0
-1
Lil Jon (Полтава)
08.08.2021 в 21:16
У нього ще півроку залишалось за контрактом
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.08.2021 в 20:18
У Кривбас його.
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
08.08.2021 в 20:12
У Эсеолы очень сложный характер... в Десне у Рябоконя он тоже не прижился еще по молодости
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0
-3
dalexx (Украина)
08.08.2021 в 20:05
Максимов потерялся, скоро на выход
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+1
-4


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