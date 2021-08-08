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Самый высокооплачиваемый игрок Ворсклы не подходит Максимову
Как же так?
Фото: instagram.com/derin691
В начале июля полтавская "Ворскла" подписала украинца нигерийского происхождения Адеринсолу Эсеолу. Но дела у экс-форварда "Кайрата" в Украине не пошли - игрок трижды попадал в заявку на матч, но ни разу даже не разминался, чтобы выйти на замену.
Как сообщил футбольный агент Александр Панков в эфире каналов "Футбол 1/2/3", за 30-летнего футболиста "Ворскла" заплатила шестизначную сумму, а сам Эсеола - самый высокооплачиваемый игрок в полтавской команде. Несмотря на большие траты Адеринсола не подходит главному тренеру "Ворсклы" Юрию Максимову.
За "Кайрат" Эсеола провел 84 матча, забил 38 голов и оформил 8 ассистов.
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