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Ответные подарки. Заря - Динамо 1:2

Премьер-лига
(2 голосов)

Два нереализованных пенальти и победа чемпиона

Ответные подарки. Заря - Динамо 1:2

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 7 159 зрителей
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Александр Корнийко (Миргород)
Заря - Динамо 1:2
Гол: Раймонд Фримпонг 90+4 - Александр Сирота 18, Виталий Буяльский 80
Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 71), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Артём Громов (Раймонд Фримпонг 85), Максим Имереков, Денис Фаворов (Агрон Руфати 85), Кристиан Даль (Владислав Кабаев 58), Аллахяр (Ловро Цвек 71)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 68), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Владислав Кулач 78), Жерсон Родригес (Карлос Де Пена 68), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 84), Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 69)
Предупреждения: Егор Назарина 57, Виталий Вернидуб 64, Максим Имереков 70 - Денис Гармаш 55, Николай Шапаренко 62, Георгий Бущан
Нереализованные пенальти: Денис Фаворов 76 (штанга) - Карлос Де Пена 70 (вратарь)

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (37)
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таврия19752009 (симферополь)
08.08.2021 в 21:33
Заря по традиции слила Динамо.
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0
0
ВиктАн
08.08.2021 в 21:33
Так себе? Ребята.вы о чем???? Если шахта будет так и дальше лажать, то ДК уже можно давать чемпиона. Шучу конечно, но в каждой шутке.......
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0
0
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Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 21:32
Игра Динамо - так себе. Для ЧУ - вполне норм. Даже чемпионами запросто можно стать, если Шахта будет и дальше страдать хе.рней. А для Лиги Чемпионов как-то не очень. Эту Зарю надо было прибивать до пенальти. А так на 75 минуте матч вполне мог быть упущен
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0
-1
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 21:31
На классе,как и положено гегемону Украины!!!
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+2
-2
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2021 в 21:28
спасибо Фаворову помог ДК а Бущан гол пропустил между ног --Кочергин лучше забивать по1 голу в каждом матче чем 3 в одном
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+3
-1
Gafan777 (Каменка)
08.08.2021 в 21:28
Динамо очень слабо, мыслей на атаку особо не имеется, впрочем как всегда без игры, но с результатом
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+3
-5
ВиктАн
08.08.2021 в 21:27
Кроме незабитой пенки все пучком. В принципе уверенная победа ДК. Судя по товарнякам Бойко ни чем не хуже Бущана.
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0
-4
Gafan777 (Каменка)
08.08.2021 в 21:27
Динамо очень слабо, мысли особо на атаку нет, в ЛЧ плохо будет, впрочем как всегда, без игры, но результат есть.
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+3
-5
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Nеxt-R (Киев)
08.08.2021 в 21:26
Все таки добре, що Суркіс підм'яв під себе Зорьку. Хоч гарантовані три очки отримали. Чекаю Чорноморець.
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+1
-10
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Viktor Ivanjvich
08.08.2021 в 21:29
мы стобой вели беседу и ТЫ совсем о другом писал-- двойные у тебя стандарты--или просто взбесить болельщиков ЗАРИ и Динаморца
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+2
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
08.08.2021 в 21:33
Меня в ато контузило перед тем как изнасиловали, после того стал голубым мальчиком и могу забываться
0
0
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:32
Родись обратно.
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+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
08.08.2021 в 21:24
по игре- кто считаеет сколько фаворов подает подач и сколько из них опасных я знаю сам - НИ ОДНОЙ- почему гладкий не бил пенальти - по виду видно было что фаворов не забьет- ЭХ кочергин . Судья абдула ? но это отдельный разговор. ЗАРЯ во втором тайме прибавила-хоть и пропустила но играла лучше- ДК подсело и конкретно- просто в ЗАРЕ защита никакая- Выиграш ДК следовало ожидать особеннно после осечки Ш.
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+2
-2
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_Hell_Cat_ (Днепр)
08.08.2021 в 21:24
Болею за Зарю.....матч очень понравился....Динамо с победой и удачи обеим командам в еврокубках!!!
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+10
0
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 21:24
С победой!!
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+6
0
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
08.08.2021 в 21:24
Подарок только один: от судейки Абдуллы для Д(К) - левейший пеналь... ибо мяч в руку игроку попал после удара срикошетив от бедра самого игрока...
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+3
-8
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:31
Баран учи матчасть,он в ворота летел.
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0
0
мы за динамо (киев)
08.08.2021 в 21:31
дійсно геть безпонтове недолуге рішення судді. такі точки ставлять лише баранолучівські вишкребки на втіху специфічній публіці. я радий шо не забили. ще й депена у всій красі виблиснув. доречі на ту хвилину єдиний легіонер в складі вкдк на полі.
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0
0
Pianist (Киев)
08.08.2021 в 21:23
Ох и Заря, ох и респектище! Круто играют. Динамо с победой.
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+11
0
avatar
Next-R (Киев)
08.08.2021 в 21:22
Скоро прийде кримський щур "таврія" та скаже "я жє говоріл"
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+3
-4
Djon (Киев)
08.08.2021 в 21:22
Всіх вболювальниів Динамо з перемогою!
Ответить
+8
-2
avatar
Spokoynо (Київ)
08.08.2021 в 21:22
З таким суддівством каші не зВАРити Потрібно гнати пана Сурка з країни, а разом з ним весь його суддівський корпус і набирати нових людей, як було з поліцією
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+4
-11
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 21:25
Иди уже болей за льоньку и жкх,сменил уже белые тапки?))))
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:30
Ты йоп...н.у..ты..й.Это не вопрос ,а утверждение!
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.08.2021 в 21:31
РЕАЛьний придурок і сюди виліз... Дійсно редакція допомогає чМоськам ТЯВкати під чужими ніками... нехай дитинка резвитися д...ам небагато треба! Нагадав і щасливий
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
08.08.2021 в 21:22
Мои поздравления всем болельщикам Динамо!
Ответить
+9
-2
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:22
Всех болел Динамо с заслуженной победой!
Ответить
+8
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 21:22
Негритос, забивший Динамо, напомнил Бангуру. Ноги вроде врасхляб, а тем не менее свое дело сделал четко. Будем посмотреть дальше...
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
08.08.2021 в 21:21
Как-то все неестественно выглядело. Будто договорняк. Особенно последний забитый мяч пропустили без напряга.
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+1
-13
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 21:27
И пенальти ,и куча желтых,100% договорняк.Вот арендупольская будка и чмохтьор педриньи это совсем другое дело,пол мира наблюдает за этим интереснийшим дерби!
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:27
Ещё один...
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:29
У вас б...дь всё естественно когда кроты с левых пеналей забивают,на 98 минутах,тогда всё норм.
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0
0
avatar
Next-R (Киев)
08.08.2021 в 21:21
Дякую Динамо за перемогу Гарна гра,чудовий результат (крім пропущеного на останній). Зоря теж молодці.
Ответить
+9
-5
avatar
anоnimus (Київ)
08.08.2021 в 21:19
Схоже на договорняк, але нічого поганого в цьому не бачу. Гра забудеться, а результат залишиться. Дякую Суркісу за перемогу.
Ответить
+2
-13
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 21:21
Где вас таких берут?
Ответить
+9
-1
avatar
Next-R (Киев)
08.08.2021 в 21:23
Це не його нік. АУУУУ РЕДАКЦІЯ!!! Чому у вас акаунти по руках гуляють???
+2
-2
C_Ballack (Днепр)
08.08.2021 в 21:22
Больше на кривоногость и тех и других похоже...
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+2
-1


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