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Ответные подарки. Заря - Динамо 1:2
Два нереализованных пенальти и победа чемпиона
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
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Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 7 159 зрителей
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Александр Корнийко (Миргород)
Заря - Динамо 1:2
Гол: Раймонд Фримпонг 90+4 - Александр Сирота 18, Виталий Буяльский 80
Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 71), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Артём Громов (Раймонд Фримпонг 85), Максим Имереков, Денис Фаворов (Агрон Руфати 85), Кристиан Даль (Владислав Кабаев 58), Аллахяр (Ловро Цвек 71)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 68), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Владислав Кулач 78), Жерсон Родригес (Карлос Де Пена 68), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 84), Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 69)
Предупреждения: Егор Назарина 57, Виталий Вернидуб 64, Максим Имереков 70 - Денис Гармаш 55, Николай Шапаренко 62, Георгий Бущан
Нереализованные пенальти: Денис Фаворов 76 (штанга) - Карлос Де Пена 70 (вратарь)
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