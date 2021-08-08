Ответные подарки. Заря - Динамо 1:2

по игре- кто считаеет сколько фаворов подает подач и сколько из них опасных я знаю сам - НИ ОДНОЙ- почему гладкий не бил пенальти - по виду видно было что фаворов не забьет- ЭХ кочергин . Судья абдула ? но это отдельный разговор. ЗАРЯ во втором тайме прибавила-хоть и пропустила но играла лучше- ДК подсело и конкретно- просто в ЗАРЕ защита никакая- Выиграш ДК следовало ожидать особеннно после осечки Ш.