Ворскла - Львов 4:1. Новый лидер

Вітаю Ворсклу з перемогою. Таки дійсно Львів в психологічній ямі. Так, третій гол був забитий після очевидного порушення правил, а в самому кінці Скляр зіграв рукою в штрафному майданчику... Однак гравці Львова самі винні, що програють боротьбу в корпус майже всю, а Ворскла вміло діє на грані фолу, і грає на диво чисто, як для себе. Дякую Довгому за гол, на один заслужили. Ну а Безсмертному бажаю витримки... І звісно, потрібні нові гравці.