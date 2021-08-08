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Ворскла - Львов 4:1. Новый лидер

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтавский клуб возглавил таблицу на ближайшие 24 часа. Как минимум

Ворскла - Львов 4:1. Новый лидер

Фото: ФК Ворскла

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Тарас Чопилко (Киев)
Ворскла - ФК Львов 4:1
Голы: Ибрахим Кане 2, Оливье Тилль 11, Руслан Степанюк 38, Руслан Степанюк 69 - Алексей Довгий 86
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Оливье Тилль (Даниил Кравчук 78), Руслан Степанюк (Владислав Вакула 73), Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Сергей Яворский 78), Артем Челядин (Иван Пешич 58), Ибрахим Кане
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Максим Грисьо 58), Иван Брикнер (Алексей Довгий 63), Алваро Тавареш (Владислав Хамелюк 75), Назарий Ныч (Оливейра Ренан 58), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк (Сергей Политыло 58), Андрей Бусько, Эрнест Антви
Предупреждения: Иван Пешич 65 - Александр Романчук 41, Фране Чирьяк 56, Максим Грисьо 60, Энес Махмутович 68

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2021 в 21:34
ВСК не вздумайте опять лезть в ЕК --хватит позориться
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football_soccer (Украина)
08.08.2021 в 21:33
в упл ты лев толстой, а в еврокубках хм. простой
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LAZ E183 (Рига)
08.08.2021 в 21:29
Вітаю Ворсклу з перемогою. Таки дійсно Львів в психологічній ямі. Так, третій гол був забитий після очевидного порушення правил, а в самому кінці Скляр зіграв рукою в штрафному майданчику... Однак гравці Львова самі винні, що програють боротьбу в корпус майже всю, а Ворскла вміло діє на грані фолу, і грає на диво чисто, як для себе. Дякую Довгому за гол, на один заслужили. Ну а Безсмертному бажаю витримки... І звісно, потрібні нові гравці.
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