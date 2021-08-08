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Тарасу Степаненко исполнилось 32 года
Наши поздравления!
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко празднует свой день рождения - ровно 32 года назад, 8-го августа родился украинский хавбек.
За свою игровую карьеру Тарас выступал за запорожский "Металлург" и донецкий "Шахтер". В составе "горняков" Степаненко 8 раз стал чемпионом Украины, взял 7 Кубков страны, а также 6 раз побеждал в национальном Суперкубке.
В составе национальной сборной полузащитник отыграл 64 матча.
Сам игрок так прокомментировал свое 32-летие.
"Мне сегодня 32. И я решил написать, что чувствую и о чем думаю. Мои мысли всегда о моей семье, футболе и о том, что я должен сделать, чтобы стать лучше, но при этом не потерять свой внутренний мир, не потерять ребенка внутри, который радуется мелочам и всегда готов познавать что-то новое, не боясь при этом сделать ошибку.
Чувствую в себе силу, причем, казалось бы, что этот год выбьет из колеи, но в итоге придал уверенности и спокойствия. И самое главное – спасибо большое моей семье, вы делаете меня счастливым", – написал Степаненко.
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