Тарасу Степаненко исполнилось 32 года

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко празднует свой день рождения - ровно 32 года назад, 8-го августа родился украинский хавбек.

За свою игровую карьеру Тарас выступал за запорожский "Металлург" и донецкий "Шахтер". В составе "горняков" Степаненко 8 раз стал чемпионом Украины, взял 7 Кубков страны, а также 6 раз побеждал в национальном Суперкубке.

В составе национальной сборной полузащитник отыграл 64 матча.

Сам игрок так прокомментировал свое 32-летие.