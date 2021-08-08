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Тарасу Степаненко исполнилось 32 года

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наши поздравления!

Тарасу Степаненко исполнилось 32 года

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко празднует свой день рождения - ровно 32 года назад, 8-го августа родился украинский хавбек.

За свою игровую карьеру Тарас выступал за запорожский "Металлург" и донецкий "Шахтер". В составе "горняков" Степаненко 8 раз стал чемпионом Украины, взял 7 Кубков страны, а также 6 раз побеждал в национальном Суперкубке.

В составе национальной сборной полузащитник отыграл 64 матча.

Сам игрок так прокомментировал свое 32-летие.

"Мне сегодня 32. И я решил написать, что чувствую и о чем думаю. Мои мысли всегда о моей семье, футболе и о том, что я должен сделать, чтобы стать лучше, но при этом не потерять свой внутренний мир, не потерять ребенка внутри, который радуется мелочам и всегда готов познавать что-то новое, не боясь при этом сделать ошибку.

Чувствую в себе силу, причем, казалось бы, что этот год выбьет из колеи, но в итоге придал уверенности и спокойствия. И самое главное – спасибо большое моей семье, вы делаете меня счастливым", – написал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко
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Комментарии (8)
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Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 23:04
Здоровья и удачи, Тарас. Нужно еще пару лет продержаться на уровне, потому что второго Степаненка пока не наблюдается
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
08.08.2021 в 22:37
Как быстро летит время. а вроде вчера молодые игроки были. Степаненко, Коноплянка, Ярмоленко, Зозуля, Ракицкий, Бойко, Гармаш. Хорошее тогда было поколение.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.08.2021 в 22:40
Воно й зараз ще дещо може. Той же Ярмоленко.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.08.2021 в 22:21
Пора вже на пенсіон! Заробив...
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0
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
08.08.2021 в 22:17
С днём рождения,Тарас! Здоровья и дальнейших успехов в украинском футболе!Ты, наверное,один из немногих,кто играет и выкладывается на все 100% с первой и до последней минуты как в составе Шахтера,так и в составе сборной Украины.Еще раз поздравляю тебя с днём рождения,и чтобы игралось тебе ещё многие годы без травм!
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.08.2021 в 22:33
З таким погонялом у Станіславі можна й по голові отримати
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0
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Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 22:48
Да, ник паскудный у товарища из Ивано-Франковска, шо пипец
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0
-1
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2.dc (Николаев)
08.08.2021 в 23:09
+1, даже и добавить нечего. С Днюхой Степа, здоровья, а с твоей харизмой все остальное само приложится ...
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