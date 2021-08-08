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Ворскла - ФК Львов 4:1. Обзор матча и видео голов
Разгром в исполнении подопечных Максимова
Фото: ФК Ворскла
В матче 3-го тура полтавская "Ворскла" разгромила "Львов" со счетом 4:1. Подопечные Юрия Максимова сделали результат еще в первом тайме, забил трижды за 38 минут. В ответ львовяне сумели забить лишь гол престижа - под занавес встречи. После этого тура полтавская команда лидирует в турнирной таблице УПЛ.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Тарас Чопилко (Киев)
Голы: Ибрахим Кане 2, Оливье Тилль 11, Руслан Степанюк 38, Руслан Степанюк 69 - Алексей Довгий 86
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