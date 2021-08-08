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Ворскла - ФК Львов 4:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(3 голосов)

Разгром в исполнении подопечных Максимова

Ворскла - ФК Львов 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В матче 3-го тура полтавская "Ворскла" разгромила "Львов" со счетом 4:1. Подопечные Юрия Максимова сделали результат еще в первом тайме, забил трижды за 38 минут. В ответ львовяне сумели забить лишь гол престижа - под занавес встречи. После этого тура полтавская команда лидирует в турнирной таблице УПЛ.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Тарас Чопилко (Киев)

Ворскла - ФК Львов 4:1

Голы: Ибрахим Кане 2, Оливье Тилль 11, Руслан Степанюк 38, Руслан Степанюк 69 - Алексей Довгий 86

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2021 в 22:49
ВСК только не надо идти в ЕК позориться --играйте в колхозном УПЛ
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0
-2
vgolovan (полтава)
08.08.2021 в 23:14
пусть играет черноморец
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0
0
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Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 22:17
Защита в этом матче у Львова - просто песня))
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