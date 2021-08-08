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Скрипник: Сыграли более качественно, нежели в финале Кубка против Динамо
Наставник луганчан подвел итоги поединка с командой Луческу
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги
- После проигранных матчей всегда есть определенная недосказанность, неуверенность, разочарование. Меня порадовало то, что мы играли вперед, было видно старание и желание. О классе "Динамо" говорить не стоит, все это прекрасно понимают. Результат игры всегда решают какие-то маленькие нюансы – так же и сегодня, после первого стандарта и простой, как может показаться со стороны, подачи, свободный игрок забил гол. Здесь сказалась скованность наших игроков в начале матча. Потом команда раскрепостилась, началось движение.
В перерыве и после игры я сказал ребятам – почему бы не играть первый тайм так же, как второй? Мы всегда играем на победу, стараемся действовать первым номером. Мне кажется, эта игра против "Динамо" была более качественной с нашей стороны, чем прошлые игры против киевлян – когда мы уступили в финале Кубка или со счетом 0:2 дома. Сегодня мы действовали острее. Проигрыш есть проигрыш, мы не радуемся ему. Но возьмем с собой то хорошее, что мы сегодня показали, а отрицательные моменты будем разбирать и улучшать.
- Решение поручить бить пенальти Фаворову – это установка или выбор игроков на поле?
- У нас так – есть игроки, которые вносятся в список, и они принимают решение, кто будет пробивать пенальти. Если раньше у нас пенальти исполнял Юрченко, то сейчас мы находимся в поисках. Если бы Фаворов реализовал пенальти, то этого вопроса бы не было.
- Сегодня "Славутич-Арена" была заполнена впервые за долгое время. Как вам поддержка трибун?
- Это очень приятно. Хочу извиниться за отрицательный результат. Но мне кажется, игра должна была понравиться зрителям. Тот запал, который мы показали во втором тайме, создавал хорошее напряжение в игре, эмоции и для зрителей, и для футболистов, и для тренеров.
Повторюсь, что когда ты уходишь с поля побежденным, то какая-то горечь остается. Но мы благодарны всем, кто пришел на матч. После ограничений из-за пандемии, когда мы играли почти все матчи при пустых трибунах, любому футболисту и тренеру нравится заполненный стадион. Будем стараться развивать свои качества, чтобы привлекать как можно больше людей на арену.
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