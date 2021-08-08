Павелко: Ребров - это перспектива. Он видит большие шансы на ЧМ-2022

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Сергей Ребров - главный кандидат на пост наставник национальной сборной Украины. Мешает переговорному процессу действующий контракт украинского специалиста с "Аль-Айн".

"Давайте подождем решение УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По повода Реброва и его клуба я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед.

Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может случиться чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы видим, чтобы тренерский штаб был до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе.

Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, потеряны шансы на ЧМ-2022. Он видит, что шансы есть, и они большие", - рассказал Павелко.