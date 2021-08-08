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Попов перенес операцию. Срок восстановления - около шести месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

У Дениса "кресты"

Попов перенес операцию. Срок восстановления - около шести месяцев

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов перенес операцию. Напомним, молодой центрбэк "бело-синих" не смог доиграть встречу 2-го тура с ровенским "Вересом".

У Дениса было обнаружено повреждение передней крестообразной связки.

Старший врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил, что ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
09.08.2021 в 01:09
Багато ослів на полі грає того і таке.
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Serega1111 (Киев)
09.08.2021 в 00:19
Хреново, идет дорогой Бурды
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