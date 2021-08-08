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Попов перенес операцию. Срок восстановления - около шести месяцев
У Дениса "кресты"
Фото: Александр Приходько
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов перенес операцию. Напомним, молодой центрбэк "бело-синих" не смог доиграть встречу 2-го тура с ровенским "Вересом".
У Дениса было обнаружено повреждение передней крестообразной связки.
Старший врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил, что ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.
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Источник:ФК "Динамо"
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