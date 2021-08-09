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Корниенко - о поражении от Александрии: Теперь Шахтер станет еще сильнее и злее

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" уступили александрийцам

Корниенко - о поражении от Александрии: Теперь Шахтер станет еще сильнее и злее

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2) в матче 3 тура УПЛ.

"Я могу сказать, что это просто не наш день. Игра не складывалась так, как мы этого хотели. Мне кажется, что это даже хорошо, что мы почувствовали поражение и стать еще сильнее, злее.

Все знают "Александрию". Это скорость, они бойцы. Где-то чего-то не хватило, не повезло нам. Будем разбирать ошибки, и будем еще злее, — сказал Корниенко.

Отметим, что в следующем туре подопечные Де Дзерби сыграют с "Металлистом 1925".

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Виктор Корниенко
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Источник:
ТК Футбол

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tare611
09.08.2021 в 08:52
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