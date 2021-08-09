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Корниенко - о поражении от Александрии: Теперь Шахтер станет еще сильнее и злее
"Горняки" уступили александрийцам
Фото: Footballua.tv
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2) в матче 3 тура УПЛ.
"Я могу сказать, что это просто не наш день. Игра не складывалась так, как мы этого хотели. Мне кажется, что это даже хорошо, что мы почувствовали поражение и стать еще сильнее, злее.
Все знают "Александрию". Это скорость, они бойцы. Где-то чего-то не хватило, не повезло нам. Будем разбирать ошибки, и будем еще злее, — сказал Корниенко.
Отметим, что в следующем туре подопечные Де Дзерби сыграют с "Металлистом 1925".
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