Сирота: У Динамо есть штатный пенальтист - не знаю, кто

Защитник "Динамо" Александр Сирота прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.

– Приятно, что забил первый гол, еще и в таком важном матче против хорошей команды. Доволен, что это принесло победу, но чуть расстроен, что пропустили буквально на последней секунде.

Отсутствие Луческу нас даже больше мотивирует – мы за него играем, за всех.

– Матчи, как с "Фенербахче" и "Зарей", насколько помогают расти профессионально?

– Очень сильно, как на сборах – "Ницца", "Атлетик". Мы сильно прибавили в контроле мяча, и думаю, показываем это с каждой игрой.

– Конфликт между Шапаренко и Де Пеной (уругваец не забил с 11-метровой отметки – прим.) при пенальти.

– Не знаю, будем разбираться. Не мы решаем, у нас есть штатный пенальтист – не знаю, кто штатный.

– Буяльский даже футболку снял после победного гола...

– Это незабываемые эмоции. Когда забил, тоже не знал, как мне радоваться, куда бежать.

Футболку с матча сохраню обязательно", – сказал Сирота.