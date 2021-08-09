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Сирота: У Динамо есть штатный пенальтист - не знаю, кто
Защитник высказался о победе над "Зарей"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Александр Сирота прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.
– Приятно, что забил первый гол, еще и в таком важном матче против хорошей команды. Доволен, что это принесло победу, но чуть расстроен, что пропустили буквально на последней секунде.
Отсутствие Луческу нас даже больше мотивирует – мы за него играем, за всех.
– Матчи, как с "Фенербахче" и "Зарей", насколько помогают расти профессионально?
– Очень сильно, как на сборах – "Ницца", "Атлетик". Мы сильно прибавили в контроле мяча, и думаю, показываем это с каждой игрой.
– Конфликт между Шапаренко и Де Пеной (уругваец не забил с 11-метровой отметки – прим.) при пенальти.
– Не знаю, будем разбираться. Не мы решаем, у нас есть штатный пенальтист – не знаю, кто штатный.
– Буяльский даже футболку снял после победного гола...
– Это незабываемые эмоции. Когда забил, тоже не знал, как мне радоваться, куда бежать.
Футболку с матча сохраню обязательно", – сказал Сирота.
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