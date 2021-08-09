Тренер Динамо: То, что Де Пена не забил, – это футбол. Важно то, что мы довели эту игру до победы

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в гостевом матче 3-го тура VBET Лиги.

- Как и ожидалось, игра была очень сложной для нас. Было отдано слишком много эмоций, слишком много перепадов было в игре. Кроме того, сегодня было жарко, поэтому игроки потратили много сил. Мы хотели довести этот матч до логического конца, но концовка вышла не та. Пропустили гол, был момент с пенальти в наши ворота.

Повторюсь, в матче были "качели", он вышел эмоциональным. Может, для зрителей это смотрелось зрелищно, но на скамейке было очень сложно.

В конце концов – важен результат. Мистер позвонил и поздравил ребят с победой. "Заря" – очень хороший коллектив, с качественным подбором футболистов, поставленной игрой и хорошим тренером. Нам сегодня было очень тяжело.

Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре. Она будет такой же серьезной и такой же сложной.

- Кто должен был пробивать пенальти – Шапаренко или де Пена?

- Кто пробил – уже все видели. Если бы на поле были такие игроки, как Цыганков и Жерсон, пробил бы кто-то из них. А в таких случаях мяч берет тот, кто чувствует в себе уверенность. То, что Карлос не забил, – это футбол. Важно то, что мы довели эту игру до победы. Все остальное – не так важно.

- Повлиял ли нереализованный пенальти на Де Пену, ведь у него был еще один стопроцентный момент, которым он не воспользовался?

- Это футбол. Такое бывает. Думаю, что каждый игрок, не забивающий пенальти, получает определенную психологическую мини-травму. Видно, это отразилось на Карлосе, потому что он не так уверенно разобрался в этом эпизоде и не забил. Если бы он реализовал пенальти, все было бы совсем иначе", - подытожил Карас.