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Бессмертный - о разгроме от Ворсклы: Не наш день
Наставник "Львова" подвел итоги встречи с полтавчанами
Фото: ПФК Львов
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в интервью Футбол NEWS прокомментировал разгромное поражение от "Ворсклы" (1:4) в матче 3-го тура УПЛ.
"Не наш день. Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов, потому что в первом тайме у нас очень большое количество игроков выпадала, а после первого пропущенного уже не хватило ни характера, ни концентрации", - подытожил Бессмертный.
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Источник:ТК Футбол
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09.08.2021 в 09:45
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