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Бессмертный - о разгроме от Ворсклы: Не наш день

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Львова" подвел итоги встречи с полтавчанами

Бессмертный - о разгроме от Ворсклы: Не наш день

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в интервью Футбол NEWS прокомментировал разгромное поражение от "Ворсклы" (1:4) в матче 3-го тура УПЛ.

"Не наш день. Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов, потому что в первом тайме у нас очень большое количество игроков выпадала, а после первого пропущенного уже не хватило ни характера, ни концентрации", - подытожил Бессмертный.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
09.08.2021 в 09:45
Дякую, хоч не всуху, як Мазяр з іншими. Негоже, Анатолій, щоб Ваш день був лише з Чорноморцем і Вересом.
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