Бессмертный - о разгроме от Ворсклы: Не наш день

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в интервью Футбол NEWS прокомментировал разгромное поражение от "Ворсклы" (1:4) в матче 3-го тура УПЛ.

"Не наш день. Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов, потому что в первом тайме у нас очень большое количество игроков выпадала, а после первого пропущенного уже не хватило ни характера, ни концентрации", - подытожил Бессмертный.