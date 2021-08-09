Йовичевич - о победе над Мариуполем: Когда контролируешь игру, нужно закрывать ее

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над "Мариуполем" (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.

"Тренировочный процесс в течение всей недели дал мне понять, что команда выйдет с первых минут на хорошем уровне. И это еще одно доказательство того, что каким образом ты тренируешься, таким образом и играешь. Первый тайм мне понравился даже больше, чем предыдущий матч против "Черноморца": противостояли более опытному и неудобному сопернику, опасного на контратаках с быстрыми футболистами. Первый тайм был очень удачным. Я такой футбол люблю, он нравится болельщикам.

Мы чувствовали их реакцию на протяжении всего матча, в том числе, когда терпели во втором тайме. Тогда когда изменилась игра, немного потеряли контроль мяча, а гол придал "Мариуполю" крылья. Но это обучение для команды, которая должна понять ситуацию: когда все контролируешь, надо закрывать матч, делать счет 3:0, 4:0, 5:0. А вместо того получаешь одну пулю - и соперник больше нечего терять. Поэтому будем при анализе делать акцент на том периоде, когда потеряли контроль. Но в целом, три очка очень важны.

Команда показала хорошую качественную игру для болельщиков. Они давали нам импульс, который я испытывал. И заметно, что их было больше, чем против "Черноморца", то есть мы их зовем своими играми. Они нам очень нужны. Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационным аспектом, чтобы не расслабляться и пахать дальше.

Мне понравилась в целом команда, ее энергия с первых секунд, тактическая грамотность. Ребята поняли структуру, как, имея мяч, исключить контратаки соперника. Сегодня была битва двух стилей за мяч, где мы захватили контроль и были сконцентрированы на том, чтобы не дать им пространство. Кулаков, Топалов, другие футболисты очень любят пространство. Поэтому, для меня победила вся команда, показала хороший футбол. При таких условиях всегда кто-то выстреливает голом, хорошей передачей. И очень важный аспект: мы можем терпеть, когда надо, и способны играть в хороший футбол", - отметил Йовичевич.