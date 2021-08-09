Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия

В третьем туре УПЛ произошла первая громкая сенсация чемпионата - "Шахтер" уступил "Александрии" со счетом 1:2. Таким образом, горняки продолжили серию без побед в противостоянии с этим соперником уже до четырех матчей подряд. Более того, "Шахтер" проиграл александрийцам второй раз подряд. И это несмотря на то, что "Александрия", собственно, как и дончане, сменила тренера и существенно обновила состав. Вашему вниманию фото репортаж от Александра Приходько с поединка, в котором Роберто Де Дзерби потерпел первое поражение в УПЛ.

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