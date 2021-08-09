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Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия

Премьер-лига
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Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В третьем туре УПЛ произошла первая громкая сенсация чемпионата - "Шахтер" уступил "Александрии" со счетом 1:2. Таким образом, горняки продолжили серию без побед в противостоянии с этим соперником уже до четырех матчей подряд. Более того, "Шахтер" проиграл александрийцам второй раз подряд. И это несмотря на то, что "Александрия", собственно, как и дончане, сменила тренера и существенно обновила состав. Вашему вниманию фото репортаж от Александра Приходько с поединка, в котором Роберто Де Дзерби потерпел первое поражение в УПЛ.

Фотогалерея

Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 1Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 2Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 3Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 4Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 5Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 6Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 7Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 8Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 9Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 10Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 11Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 12Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 13Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 14Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 15Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 16Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 17Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 18Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 19Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 20Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 21Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 22Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 23Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 24Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 25Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 26Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 27Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 28Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 29Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 30Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 31Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 32Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 33Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 34Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 35Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 36Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 37Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 38Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 39Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 40Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 41Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 42Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 43Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 44Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 45Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 46Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 47Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 48Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 49Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 50Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 51Первая неудача Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Александрия - фото 52
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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Роберто Де Дзерби
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