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Тренер Динамо: Реакция Родригеса после замены? Это не балет, а футбол - тут всегда есть эмоции

Премьер-лига
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(1 голосов)

Карас прокомментировал конфликт Де Пены между Шапаренко и поведение Родригеса

Тренер Динамо: Реакция Родригеса после замены? Это не балет, а футбол - тут всегда есть эмоции

Фото: ФК Динамо Киев / Автор - А. Лукацкий

Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас прокомментировал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital конфликт между Николаем Шапаренко и Карлосом де Пеной. А также поведение Жерсона Родригеса после ухода на замену в матче с "Зарей" (2:1).

"Не знаю, что там между ними было. Футбол – это игра, это эмоции. Всегда есть место каким-то недосказанным вещам. Есть моменты, которые каждый трактует по-своему.

Это споры, это нормально. На поле нужно подсказывать. Иногда, может быть, даже и мат, и крик, для того, чтобы разбудить ребят и собрать их. Это игровые моменты, это нормально.

Жерсон пнул сумку после замены? Еще раз повторю, это не балет – это футбол. Всегда есть эмоции. Вы снимаете для того, чтобы найти иголку в стоге сена? Все у нас хорошо. Единственное, мы жалеем, что концовку немного смазали. Нужно было довести до победы без пропущенного гола", - отметил Карас.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Эмил Карас
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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hapos25
09.08.2021 в 12:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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djeff2015 (Запорожье)
09.08.2021 в 12:30
е...б........утое существо.
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vladpolt (Полтава)
09.08.2021 в 11:51
Спробував би він показати свої емоції Лобановському.
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