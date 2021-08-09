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Тренер Динамо: Реакция Родригеса после замены? Это не балет, а футбол - тут всегда есть эмоции
Карас прокомментировал конфликт Де Пены между Шапаренко и поведение Родригеса
Фото: ФК Динамо Киев / Автор - А. Лукацкий
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас прокомментировал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital конфликт между Николаем Шапаренко и Карлосом де Пеной. А также поведение Жерсона Родригеса после ухода на замену в матче с "Зарей" (2:1).
"Не знаю, что там между ними было. Футбол – это игра, это эмоции. Всегда есть место каким-то недосказанным вещам. Есть моменты, которые каждый трактует по-своему.
Это споры, это нормально. На поле нужно подсказывать. Иногда, может быть, даже и мат, и крик, для того, чтобы разбудить ребят и собрать их. Это игровые моменты, это нормально.
Жерсон пнул сумку после замены? Еще раз повторю, это не балет – это футбол. Всегда есть эмоции. Вы снимаете для того, чтобы найти иголку в стоге сена? Все у нас хорошо. Единственное, мы жалеем, что концовку немного смазали. Нужно было довести до победы без пропущенного гола", - отметил Карас.
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