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Кочергин: В таких матчах, как с Динамо, важно забивать каждый момент
Хавбек "Зари" расстроен поражением от "бело-синих"
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:2) в матче 3-го тура УПЛ.
"Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно реализовывать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.
В конце мы открывались, старались идти вперед и у "Динамо" стало больше моментов появляться.
Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться", – сказал Кочергин.
Напомним, что после 3-х туров подопечные Виктора Скрипника находятся на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба три зачетных пункта. Следующую игру луганчане проведут против "Миная". Матч состоится 14 августа и начнется в 19:30.
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