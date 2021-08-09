Кочергин: В таких матчах, как с Динамо, важно забивать каждый момент

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:2) в матче 3-го тура УПЛ.

"Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно реализовывать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.

В конце мы открывались, старались идти вперед и у "Динамо" стало больше моментов появляться.

Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться", – сказал Кочергин.