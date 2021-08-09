  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кочергин: В таких матчах, как с Динамо, важно забивать каждый момент
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кочергин: В таких матчах, как с Динамо, важно забивать каждый момент

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Зари" расстроен поражением от "бело-синих"

Кочергин: В таких матчах, как с Динамо, важно забивать каждый момент

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:2) в матче 3-го тура УПЛ.

"Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно реализовывать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.

В конце мы открывались, старались идти вперед и у "Динамо" стало больше моментов появляться.

Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться", – сказал Кочергин.

Напомним, что после 3-х туров подопечные Виктора Скрипника находятся на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба три зачетных пункта. Следующую игру луганчане проведут против "Миная". Матч состоится 14 августа и начнется в 19:30.

Читайте такжеБущан: Мы не сильно бежали вперед, знали, что у нас будут моменты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...