Максимов: Вообще не доволен Эсеолой

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ситуацию с нападающим Адеринсолой Эсеолой.

"Честно, вообще доволен этим футболистом. Рассчитывали на него, но на тренировках... Это даже не хочется говорить", – сказал Максимов на пресс-конференции.

Напомним, что 30-летний футболист перешел в "Ворсклу" в начале июля и еще не дебютировал за полтавскую команду.