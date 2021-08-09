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Максимов: Вообще не доволен Эсеолой

Премьер-лига
(2 голосов)

За полтавскую команду игрок еще не дебютировал

Максимов: Вообще не доволен Эсеолой

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ситуацию с нападающим Адеринсолой Эсеолой.

"Честно, вообще доволен этим футболистом. Рассчитывали на него, но на тренировках... Это даже не хочется говорить", – сказал Максимов на пресс-конференции.

Напомним, что 30-летний футболист перешел в "Ворсклу" в начале июля и еще не дебютировал за полтавскую команду.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Адеринсола Эсеола
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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
09.08.2021 в 14:39
, вообще доволен этим футболистом. То задоволений, чи ні?
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Харьковчанин (Харків)
09.08.2021 в 14:14
балаган
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