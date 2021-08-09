Де Дзерби: Для меня украинцы и бразильцы – на одном уровне. Если футболист заслуживает, то будет играть

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о кадровой ситуации в донецкой команде.

– Сегодня Исмаили будет тренироваться со всеми. Соломон еще не может играть – у него травма. Но у нас есть нужные футболисты даже без Соломона и Исмаили, чтобы победить и квалифицироваться в следующий раунд. Мы не должны думать, что в Бельгии выиграли 2:1, а должны провести завтра хороший матч. Завтра поединок начинается со счета 0:0. Ребята должны играть так, как они умеют. И ровно то же самое необходимо делать в любой встрече чемпионата Украины – начнем это уже с пятницы. После каждой победы ее сразу нужно забывать и в эту же секунду начинать думать о следующем матче.

– После первой встречи с "Генком", когда в составе вышли только два украинца, в соцсетях "взорвалось" разочарование: как можно болеть за команду, в которой играет только два украинца?! Что вы можете ответить на это?

– Я уже говорил, что этот вопрос мне не очень нравится. Будь футболист украинец, итальянец или бразилец, если он заслуживает, то будет играть. Если заслуживает играть украинец – он будет играть. Конечно, в Лиге чемпионов нет ограничений, как в чемпионате. Я уже показал, например, в субботу – в стартовом составе вышли шесть украинцев. Считаю, что у нас есть два вида украинцев в команде: опытные, как Матвиенко, Степаненко, Марлос, Корниенко, Трубин, Пятов, Кривцов, и молодые, как Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сикан. Мы должны улучшить их уровень, чтобы они были готовы, получая тот же опыт, что и остальные. Но для меня, когда я принимаю любое решение, украинцы и бразильцы – на одном уровне.

– Вносили ли вы изменения в процесс подготовки к завтрашнему матчу, учитывая поражение от "Александрии"? Если да, то какие именно?

– Нет, - приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.