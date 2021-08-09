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Супряга все еще может оказаться в Серии А - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

21-летнему футболисту ищут команду

Супряга все еще может оказаться в Серии А - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга еще может сменить клубную прописку. Агенты 21-летнего футболиста продолжают искать команду в Серии А для форварда. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Насколько я знаю от своих источников в Италии, сейчас продолжается работа по внедрению Супряги в один из итальянских клубов.

Когда будет что-то новое – обязательно расскажем вам", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Владислав мог оказаться в "Дженоа", но киевляне не смогли договориться о переходе. Также футболистом интересовались "Болонья" и "Торино".

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (12)
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Spokoyno (Київ)
09.08.2021 в 16:09
Супряга гравець ПРОСТОРУ! А Динамо постійно притискаючи суперника в УПЛ до своїх воріт... простір тільки на власній половині поля залишає В Серії А теж є команди, які тільки на контратаки і сподіваються... Для них Владіслав можливо варіант! Питання в ціні та окладі!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2021 в 15:48
Обирає між Інтером та Ювентусом.
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0
0
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Stuntriding (Киев)
09.08.2021 в 15:09
Да отдайте вы ребёнка хоть кому-то.Вон к голдену в пару
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+1
0
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simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 14:57
Только свободным агентом он уйдёт от Суркиса. Лет через 5...
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2021 в 15:51
Типа як ваш Бернард?))
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
09.08.2021 в 14:49
угробили парня.......
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+2
-3
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Stuntriding (Киев)
09.08.2021 в 15:12
Чем угробили?Тем что он в ДК по воротам попасть не может?Дали денег, условия и т.п. Что ещё нужно, что бы он хоть один гол закатил?!?Если он и при Луческу не может заиграть, ну тогда хрен его знает, что с ним делать!При Деде заиграли те, на кого уже и не рассчитывали, а этот всё бегает как перепуганный.
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+5
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2021 в 15:50
Мабуть кожен день його б'ють ногами після тренувань. Тоді дійсно.
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0
0
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Romerik (YNWA)
09.08.2021 в 14:48
Йому в Бельгії треба валити. За символічні 3 - 4 лями, і 50% з перепродажі ставити в контракт зі сторони ДК. Там вміють продавати і він там точно заграє. Прикладів є вже пару.
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2021 в 15:50
Він не вартий і 4 млн, після року простою.
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0
0
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Kalina ua (Sumy)
09.08.2021 в 14:44
25-летнему футболисту ищут команду Агенты 21-летнего футболиста продолжают искать команду в Серии А для форварда. Задачка, сколько лет Супряге
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+3
0
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ascent (Луксор)
09.08.2021 в 14:54
Может отмечают? Вон Максимов тоже доволен-недоволен. На всякий случай, мои поздравления и закусывайте...
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0
-1


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