Супряга все еще может оказаться в Серии А - СМИ

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга еще может сменить клубную прописку. Агенты 21-летнего футболиста продолжают искать команду в Серии А для форварда. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Насколько я знаю от своих источников в Италии, сейчас продолжается работа по внедрению Супряги в один из итальянских клубов. Когда будет что-то новое – обязательно расскажем вам", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Владислав мог оказаться в "Дженоа", но киевляне не смогли договориться о переходе. Также футболистом интересовались "Болонья" и "Торино".