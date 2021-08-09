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Супряга все еще может оказаться в Серии А - СМИ
21-летнему футболисту ищут команду
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга еще может сменить клубную прописку. Агенты 21-летнего футболиста продолжают искать команду в Серии А для форварда. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Насколько я знаю от своих источников в Италии, сейчас продолжается работа по внедрению Супряги в один из итальянских клубов.
Когда будет что-то новое – обязательно расскажем вам", - сказал Спиваковский.
Напомним, что Владислав мог оказаться в "Дженоа", но киевляне не смогли договориться о переходе. Также футболистом интересовались "Болонья" и "Торино".
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