Герой футбольного дня. Виталий Буяльский

Это показательный матч, показательная ситуация... насколько же глубокой в ​​нашем чемпионате является пропасть между двумя первыми командами и остальными. "Заря" давно пытается стать третьей силой в Украине, занять нишу, которая когда-то принадлежала "Металлисту" и "Днепру". Но перерасти короткие штанишки луганчане не могут.

С Юрием Вернидубом акцент был на борьбу, старания, азарт. Виктор Скрипник – это тренер-конструктор, некий художник от футбола. Но ни первый, ни второй варианты не позволяют "Зари" сделать шаг вперед. Что с Вернидубом приходилось быть за спиной "Динамо" / "Шахтера", что сейчас со Скрыпником.

"Динамо" вчера провело далеко не лучший свой матч. Это было довольно безэмоциональное действо, разыгранное киевлянами на голом классе и мастерстве. Почти без нервов, заоблачных усилий, чрезмерных стараний. "Динамо" просто на классе сделало свое дело, а локомотивом выступил один из самых опытных игроков и лидер команды Виталий Буяльский. Ничего особенного он как бы не делал, но записал в свой актив гол и заработанный пенальти. По сравнению с тем, на что наработали лидеры "Зари" – это просто небоскреб посреди хутора.

Буяльский был не лучшим в составе "Динамо" по статистическим показателям, но одним из лучших. Кроме двух моментов, которые на поверхности, он принял участие еще в одном голевом эпизоде, заработал на себе шесть фолов, нанес два удара по воротам, один из которых в створ, отдал 21-у передачу с самым высоким у "Динамо" показателем точности – 95 %. Провел шестнадцать единоборств и дважды овладевал мячом в неочевидных ситуациях. Наконец, у него третий самый высокий показатель xG (ожидаемые гола) после Фаворова и Де Пены – футболистов, которые били, но не забили пенальти.

Виталий Буяльский – это символ нынешнего "Динамо", олицетворение силы этой команды. Если по европейским меркам это середняк, то для украинских реалий – игрок топ-уровня. И очень странно, что он так и не нашел себя в сборной. Но теперь, возможно, что-то изменится.