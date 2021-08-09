Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Без разницы как играет Шахтер, нам нужно побеждать в каждом матче
Защитник "Динамо" высказался после победы над "Зарей"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от матча с "Зарей" (2:1) в эфире "Профутбол digital".
- Виталий, матч с "Зарей" забрал много моральных и физических сил?
- Да, в моральном плане было немного тяжело. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам понравилось. Спасибо тем, кто пришел на стадион, в том числе и тем, кто болел за "Зарю".
- Многие на трибунах "Славутич Арены" поддерживали "Динамо".
- Да, было заметно, что много людей болело за нас. Но я думаю, что все-таки больше людей поддерживали "Зарю".
- На стадионе с вами не было главного тренера. После игры он связывался с вами, поздравлял?
- Он связывается с нашим вторым тренером Эмилем Карасом, который передает нам его слова. Надеюсь, уже завтра Мистер будет с нами.
- Насколько важно было победить после осечки "Шахтера" чтобы чувствовать себя комфортнее с турнирной точки зрения?
- Мистер нам говорил, что не будет смысла в этой победе, если мы через три дня проиграем. Без разницы как играет "Шахтер", нам нужно побеждать в каждом матче.
- Ты был рядом с эпизодом, когда решалось, кто будет бить пенальти. Расскажи, что там случилось.
- Не хочу комментировать. Это внутрикомандные дела, ребята сами разберутся.
- После победы над "Зарей" настроение приподнятое?
- Любая победа важна, неважно, "Заря" это, "Минай" или "Ингулец", с которыми мы сейчас будем играть. Это, прежде всего, три очка. Конечно, мы рады что обыграли "Зарю" на выезде.
- Александра Сироту поздравили с первым голом в официальных матчах?
- Если честно, я даже не знал, что это его первый гол. Но он молодец, немножко успокоил игру", - отметил Миколенко.
Популярное сейчас
- Рывок через все поле. ВИДЕО, как Тайсон забил первый гол после возвращения в Бразилию
- Есть ли жизнь без Месси? Барселона разгромила Ювентус и выиграла Кубок Гампера
- Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я
- Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО