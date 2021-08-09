Миколенко: Без разницы как играет Шахтер, нам нужно побеждать в каждом матче

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от матча с "Зарей" (2:1) в эфире "Профутбол digital".

- Виталий, матч с "Зарей" забрал много моральных и физических сил?

- Да, в моральном плане было немного тяжело. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам понравилось. Спасибо тем, кто пришел на стадион, в том числе и тем, кто болел за "Зарю".

- Многие на трибунах "Славутич Арены" поддерживали "Динамо".

- Да, было заметно, что много людей болело за нас. Но я думаю, что все-таки больше людей поддерживали "Зарю".

- На стадионе с вами не было главного тренера. После игры он связывался с вами, поздравлял?

- Он связывается с нашим вторым тренером Эмилем Карасом, который передает нам его слова. Надеюсь, уже завтра Мистер будет с нами.

- Насколько важно было победить после осечки "Шахтера" чтобы чувствовать себя комфортнее с турнирной точки зрения?

- Мистер нам говорил, что не будет смысла в этой победе, если мы через три дня проиграем. Без разницы как играет "Шахтер", нам нужно побеждать в каждом матче.

- Ты был рядом с эпизодом, когда решалось, кто будет бить пенальти. Расскажи, что там случилось.

- Не хочу комментировать. Это внутрикомандные дела, ребята сами разберутся.

- После победы над "Зарей" настроение приподнятое?

- Любая победа важна, неважно, "Заря" это, "Минай" или "Ингулец", с которыми мы сейчас будем играть. Это, прежде всего, три очка. Конечно, мы рады что обыграли "Зарю" на выезде.

- Александра Сироту поздравили с первым голом в официальных матчах?

- Если честно, я даже не знал, что это его первый гол. Но он молодец, немножко успокоил игру", - отметил Миколенко.