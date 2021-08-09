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Виктор Вацко: Витао в старте можно объяснить только тем, что Шахтеру не хватает антропометрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Комментатор считает, что дончанам нужны высокие игроки

Виктор Вацко: Витао в старте можно объяснить только тем, что Шахтеру не хватает антропометрии

footballua.tv

Новина українською

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским "Генком" (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Витао в старте можно объяснить только тем, что "Шахтеру" не хватает антропометрии. Матвиенко и Марлон не самые высокие для современных центральных защитников. Много людей раскритиковали Витао, но, я думаю, что спешить не надо. Он должен набирать мышечную массу. У него 95% точных передач и 75% выигранных единоборств.

В моменте с голом "Генка", Витао оставил нападающего на Додо. Додо 166 сантиметров роста против 2,02. Стартовый план "Шахтера" не сработал. После первых минут, "Генк" отошел от прессинга, стал играть средним блоком. У "Шахтера" мы видели только контроль мяча. Де Дзерби притирается к команде, к условиям, в которых он работает. Ответная игра будет непростой. "Генк" – добротная команда", - сказал Вацко.

Напомним, что ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.08.2021 в 15:56
Мозгов им не хватает нормального тренера купить.
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+1
0
football_soccer (Украина)
09.08.2021 в 15:51
" У него 95% точных передач " ... Как же я обожаю эту статистику, какая же она точная и справедливая, особенно с учетом того, что на поле есть игроки, делающие обостряющие передачи, тем самым рискуя, что она не пройдет, а есть те, кто просто дает ближнему и пасует поперек. Конечно же у вторых процентовка далеко за 90% . Оперировать такой статистикой - вышка конечно
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+3
-1
DesnaUA (Чернигов)
09.08.2021 в 16:16
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0
0


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