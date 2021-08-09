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Виктор Вацко: Витао в старте можно объяснить только тем, что Шахтеру не хватает антропометрии
Комментатор считает, что дончанам нужны высокие игроки
footballua.tv
Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским "Генком" (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.
"Витао в старте можно объяснить только тем, что "Шахтеру" не хватает антропометрии. Матвиенко и Марлон не самые высокие для современных центральных защитников. Много людей раскритиковали Витао, но, я думаю, что спешить не надо. Он должен набирать мышечную массу. У него 95% точных передач и 75% выигранных единоборств.
В моменте с голом "Генка", Витао оставил нападающего на Додо. Додо 166 сантиметров роста против 2,02. Стартовый план "Шахтера" не сработал. После первых минут, "Генк" отошел от прессинга, стал играть средним блоком. У "Шахтера" мы видели только контроль мяча. Де Дзерби притирается к команде, к условиям, в которых он работает. Ответная игра будет непростой. "Генк" – добротная команда", - сказал Вацко.
Напомним, что ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.
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