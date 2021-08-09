Виктор Вацко: Витао в старте можно объяснить только тем, что Шахтеру не хватает антропометрии

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским "Генком" (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Витао в старте можно объяснить только тем, что "Шахтеру" не хватает антропометрии. Матвиенко и Марлон не самые высокие для современных центральных защитников. Много людей раскритиковали Витао, но, я думаю, что спешить не надо. Он должен набирать мышечную массу. У него 95% точных передач и 75% выигранных единоборств.

В моменте с голом "Генка", Витао оставил нападающего на Додо. Додо 166 сантиметров роста против 2,02. Стартовый план "Шахтера" не сработал. После первых минут, "Генк" отошел от прессинга, стал играть средним блоком. У "Шахтера" мы видели только контроль мяча. Де Дзерби притирается к команде, к условиям, в которых он работает. Ответная игра будет непростой. "Генк" – добротная команда", - сказал Вацко.

Напомним, что ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.