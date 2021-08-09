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УПЛ. Десна - Ингулец 2:0. Трудный путь к единоличному лидерству

Премьер-лига
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(3 голосов)

Завершение третьего тура

УПЛ. Десна - Ингулец 2:0. Трудный путь к единоличному лидерству

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом составе "Десны" было только двое номинальных защитников – Евгений Селин и Александр Сафронов. Роль фланговых защитников выполняли Завийский и Картушов, но ситуация хорошо характеризует проблемы черниговцев с кадрами. Чтобы претендовать на что-то глобальное на длинной дистанции, необходимо усиление. Потому что текущее первое место, на которое "Десна" вышла после сегодняшней победы – явно временное явление.

Но и его могло не быть, так как "Ингулец" выглядел очень достойно. Почти не уступал сопернику по инициативе в первой 45-минутке. Не уступал и качеством созданных моментов: Евгений Опанасенко пробивал по воротам Литовки метров с десяти, но голкипер сыграл на отлично. У "Десны" достойны внимания два эпизода – с участием Гуцуляка и Будкивского. Второй пробивал на силу, хотя, возможно, стоило ударить на технику. А первый очень долго возился с мячом, поэтому позволил оппоненту вмешаться в ситуацию.

Было бы нагло, если бы один из фланговых прострелов Гопей замкнул пятой, как и планировал. Но было тонко, "Ингулец" играл неплохо. Играл с идеей и азартом, поэтому не было ощущения, что после перерыва три очка обязательно упадут в копилку фаворита.

Но "Десна" нагнетала, понимая, что против соперников без еврокубковых амбиций необходимо брать максимум. Так хотелось забить, что Калитвинцев не побоялся пробить почти с центра поля (Гальчук немного потерял ворота). Гуцуляк стрелял более акцентированно, но токже без филигранной точности. Поэтому на табло и оставались "нули". "Ингулец" создал в начале тайма момент имени Шишки, но этого мало.

"Десна" умудрялась создавать проблемы себе самостоятельно, как, например, после непонятного вбрасывания аута Завийским прямо на Гопея. Последовала передача на Ситало, далее – удар по воротам. Позже бил еще и Коваленко, а "Десна" устала. Бороться за победу с каждой минутой становилось труднее. Но помочь могли стандарты: после подачи со штрафного от Калитинцева и скидки Безбородько на дальнюю штангу, Цимбалюк совсем немного пролетел мимо мяча. Потом после ассиста Калитвинцева бил Сафронов, но над перекладиной. Очень обидно для Рябоконя, ведь это были хорошие шансы.

За всем этим важно было не пропустить, ведь щипал "Ингулец" болезненно: Гопей головой метил точно под штангу низом, но Литовка вытащил. А потом наконец случилось то, к чему "Десна" старательно шла весь матч – гол. Гол в ворота Гальчука: Калитвинцев идеально подал на голову Безбородько, а тот мастерски положил мяч в угол.

Второе взятие ворот уже не имело особого значения для контекста матча, но улучшило личную статистику Безбородько. Черниговцы убежали в контратаку, Тотовицкий набрал скорость и вовремя отдал поперечный пас на партнера. Форвард разобрался умело. Три очка, таким образом, все же оказываются ц "Десны", выводя команду на вершину турнирной таблицы. "Ингулец" на дне, но с очень тяжелым календарем на старте сезона. Вероятно, дальше будет легче. А с такой игрой – не без шансов на очки.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
Десна - Ингулец 2:0
Голы: Денис Безбородько 86, Денис Безбородько 90+1

Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Евгений Цымбалюк 69), Андрей Тотовицкий (Викентий Волошин 90+3), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярёв 90+3), Егор Картушов, Тарас Завийский, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 69), Филипп Будковский, Евгений Селин

Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай, Павел Полегенько, Александр Козак (Младен Бартулович 66), Андрей Коробенко (Михаил Шишка 28), Артём Ситало (Илья Коваленко 66), Евгений Опанасенко, Максим Ковалёв, Майкл Гопей Стефен

Предупреждения: Андрей Домбровский 30, Леван Арвеладзе 35 - Мохамед Али Бен Салем 10, Артём Ситало 57

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (20)
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аалекс ( Крым)
09.08.2021 в 21:51
Десну с победой и первым местом. Ингулец немного жалко, хорошо сражались, молодцы. Думаю, что задних пасти не будут.
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+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 21:44
Трудный матч, команда выглядела тяжёлой. Но хорошо, что хорошо заканчивается))) всех с победой)))!!!! Первое место, приятный нежданчик для всего Севера ))))) !!!!
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+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.08.2021 в 21:59
Еще один делитель страны вылез...
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
09.08.2021 в 21:39
Рано радуешься Иван царевич!
Ответить
+2
-4
pilips111 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:50
А чего не порадоваться показателям своей команды? Не завидуй!. Зато ты со своим никчёмным вирусом в фаворе)
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+3
-2
urik (Кривой Рог)
09.08.2021 в 21:36
Мрак !!! Максимум ничья...хотя мертвые оба клиента !
Ответить
0
-4
avatar
simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 21:45
Иди наслаждайся борьбой спонсоров Кривбасса и Металлиста... там клиенты "живые"...
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
09.08.2021 в 21:28
Ели ели выжали. С такой игрой в ЕК точно делать нечего. Раз аутсайдеру забивают в конце игры, когда он уже устал. А должны без проблем обыгрывать.
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:30
Мне кажется, не было самоотдачи от лидеров атаки. гуцуляк, Тотовицкий, Будковский сыграли ниже своих возможностей.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:52
Посмотрим как Киев с "аутсайдером^ сыграет. Ингулец довольно неплохая команда.
Ответить
+1
0
Emperor71 (Чернігів)
09.08.2021 в 21:53
Не такий вже Інгулець і аутсайдер, швидше міцний середняк, а стартовий календар в них дійсно важкий, тому такі показники поки що.
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+1
0
Yurget (Чернигов)
09.08.2021 в 22:01
В этом году, судя по кадровой политике, у Десны нет целей на еврокубки. Перед началом сезона надеялись - дай Бог не вылететь. Так, что старт не может не радовать!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:27
Хорошо стартанули за 3 тура. А многие списывали, что Десна умирает. А смотри, еще и за еврокубки поборемся
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+3
-5
Fishing 555 (Rivne)
09.08.2021 в 21:42
Посмотрим твою Десну в матчтах против Динамо Шахты Зари Александрии. А пока рано каркаешь.
Ответить
0
-5
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:44
Ну понятное дело что против Шахты и Динамо могут скорее всего проиграть. Но радует что берем очки с ниже по классу клубами, что не всегда было в прошлом сезоне
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 21:46
Посмотрим и на ДК с Минаем...))
0
0
Emperor71 (Чернігів)
09.08.2021 в 21:47
Дивись краще на свій Вірус.
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:48
simargl, на Верес) 28 августа)
0
0
НикНиколаев (Минск)
09.08.2021 в 21:27
С победой! Но игра - тихий ужас.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2021 в 21:26
На классе дожали. Безбородько порадовал.
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+2
0


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