УПЛ. Десна - Ингулец 2:0. Трудный путь к единоличному лидерству

В стартовом составе "Десны" было только двое номинальных защитников – Евгений Селин и Александр Сафронов. Роль фланговых защитников выполняли Завийский и Картушов, но ситуация хорошо характеризует проблемы черниговцев с кадрами. Чтобы претендовать на что-то глобальное на длинной дистанции, необходимо усиление. Потому что текущее первое место, на которое "Десна" вышла после сегодняшней победы – явно временное явление.

Но и его могло не быть, так как "Ингулец" выглядел очень достойно. Почти не уступал сопернику по инициативе в первой 45-минутке. Не уступал и качеством созданных моментов: Евгений Опанасенко пробивал по воротам Литовки метров с десяти, но голкипер сыграл на отлично. У "Десны" достойны внимания два эпизода – с участием Гуцуляка и Будкивского. Второй пробивал на силу, хотя, возможно, стоило ударить на технику. А первый очень долго возился с мячом, поэтому позволил оппоненту вмешаться в ситуацию.

Было бы нагло, если бы один из фланговых прострелов Гопей замкнул пятой, как и планировал. Но было тонко, "Ингулец" играл неплохо. Играл с идеей и азартом, поэтому не было ощущения, что после перерыва три очка обязательно упадут в копилку фаворита.

Но "Десна" нагнетала, понимая, что против соперников без еврокубковых амбиций необходимо брать максимум. Так хотелось забить, что Калитвинцев не побоялся пробить почти с центра поля (Гальчук немного потерял ворота). Гуцуляк стрелял более акцентированно, но токже без филигранной точности. Поэтому на табло и оставались "нули". "Ингулец" создал в начале тайма момент имени Шишки, но этого мало.

"Десна" умудрялась создавать проблемы себе самостоятельно, как, например, после непонятного вбрасывания аута Завийским прямо на Гопея. Последовала передача на Ситало, далее – удар по воротам. Позже бил еще и Коваленко, а "Десна" устала. Бороться за победу с каждой минутой становилось труднее. Но помочь могли стандарты: после подачи со штрафного от Калитинцева и скидки Безбородько на дальнюю штангу, Цимбалюк совсем немного пролетел мимо мяча. Потом после ассиста Калитвинцева бил Сафронов, но над перекладиной. Очень обидно для Рябоконя, ведь это были хорошие шансы.

За всем этим важно было не пропустить, ведь щипал "Ингулец" болезненно: Гопей головой метил точно под штангу низом, но Литовка вытащил. А потом наконец случилось то, к чему "Десна" старательно шла весь матч – гол. Гол в ворота Гальчука: Калитвинцев идеально подал на голову Безбородько, а тот мастерски положил мяч в угол.

Второе взятие ворот уже не имело особого значения для контекста матча, но улучшило личную статистику Безбородько. Черниговцы убежали в контратаку, Тотовицкий набрал скорость и вовремя отдал поперечный пас на партнера. Форвард разобрался умело. Три очка, таким образом, все же оказываются ц "Десны", выводя команду на вершину турнирной таблицы. "Ингулец" на дне, но с очень тяжелым календарем на старте сезона. Вероятно, дальше будет легче. А с такой игрой – не без шансов на очки.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Дмитрий Козорезов (Одесская область)

Десна - Ингулец 2:0

Голы: Денис Безбородько 86, Денис Безбородько 90+1

Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Евгений Цымбалюк 69), Андрей Тотовицкий (Викентий Волошин 90+3), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярёв 90+3), Егор Картушов, Тарас Завийский, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 69), Филипп Будковский, Евгений Селин

Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай, Павел Полегенько, Александр Козак (Младен Бартулович 66), Андрей Коробенко (Михаил Шишка 28), Артём Ситало (Илья Коваленко 66), Евгений Опанасенко, Максим Ковалёв, Майкл Гопей Стефен

Предупреждения: Андрей Домбровский 30, Леван Арвеладзе 35 - Мохамед Али Бен Салем 10, Артём Ситало 57