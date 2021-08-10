Десна становится лидером УПЛ, УАФ пока не назначила Реброва. Главные новости за 9 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 августа

В понедельник был сыгран еще один матч третьего тура чемпионата Украины по футболу - "Десна" принимала "Ингулец". Черниговцам долгое время не удавалось сломить сопротивление петровской команды, пока под конец встречи на замену не вышел Денис Безбородко. Он и стал героем встречи, оформив дубль за пять минут. Эта победа позволила черниговцам единолично возглавить турнирную таблицу - у них максимум очков, правда, у "Динамо" на один сыгранный поединок меньше.

Ожидалось, что в понедельник Исполком Украинской ассоциации футбола назначит нового главного тренера сборной Украины. Главный кандидат на должность - Сергей Ребров. Но по информации СМИ, возникли трудности в переговорах с нынешним клубом специалиста - "Аль-Айном" из ОАЭ. Тот не желает отпускать тренера в сборную. Ребров вернулся в Эмираты, чтобы все же попробовать уладить ситуацию. Еще одна попытка назначить тренера будет осуществлена ​​в четверг. СМИ также сообщают, что в случае провала варианта с Ребровым, сборную временно может возглавить Александр Петраков, который выигрывал молодежный чемпионат мира в 2019-м.

Как сообщают итальянские журналисты, главный бомбардир "Интера" Ромелу Лукаку уже прошел медосмотр и вылетел в Лондон, чтобы подписать контракт с "Челси". В ближайшие дни ожидается объявление о трансфере. Переход оценивается в 115 млн евро. Стоит добавить, что Лукаку уже выступал за аристократов, но семь лет назад не смог закрепиться в основе. Затем были "Эвертон", МЮ и "Интер", которому Ромелу помог прервать гегемонию "Ювентуса" в Серии А.

Сезон еще даже не начался, а у каталонцев уже кадровые проблемы. Серхио Агуэро не сможет помочь "Барселоне" в ближайшие три месяца - у аргентинца серьезная травма голени. Напомним, что Агуэро переехал в Испанию после того, как у него закончился контракт с "Манчестер Сити". Серхио стремился играть в одной команде со своим другом - Лионелем Месси, после того, как он покинул "Барселону", даже появлялись слухи, что Кун тоже может уйти.

СМИ уже даже объявили, что Лионель прилетел в столицу Франции, но впоследствии эта информация была опровергнута. В конце концов, брат владельца ПСЖ сообщил, что аргентинец будет объявлен игроком парижского гранда в течение следующих 72 часов. Он также отрицал, что Лионель ведет переговоры с другими клубами.