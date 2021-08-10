Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна становится лидером УПЛ, УАФ пока не назначила Реброва. Главные новости за 9 августа
А также о потере Барселоны и приобретении Челси
фото - УПЛ
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 августа
Десна вернулась на первую строчку
В понедельник был сыгран еще один матч третьего тура чемпионата Украины по футболу - "Десна" принимала "Ингулец". Черниговцам долгое время не удавалось сломить сопротивление петровской команды, пока под конец встречи на замену не вышел Денис Безбородко. Он и стал героем встречи, оформив дубль за пять минут. Эта победа позволила черниговцам единолично возглавить турнирную таблицу - у них максимум очков, правда, у "Динамо" на один сыгранный поединок меньше.
УАФ пока не назначила тренера сборной
Ожидалось, что в понедельник Исполком Украинской ассоциации футбола назначит нового главного тренера сборной Украины. Главный кандидат на должность - Сергей Ребров. Но по информации СМИ, возникли трудности в переговорах с нынешним клубом специалиста - "Аль-Айном" из ОАЭ. Тот не желает отпускать тренера в сборную. Ребров вернулся в Эмираты, чтобы все же попробовать уладить ситуацию. Еще одна попытка назначить тренера будет осуществлена в четверг. СМИ также сообщают, что в случае провала варианта с Ребровым, сборную временно может возглавить Александр Петраков, который выигрывал молодежный чемпионат мира в 2019-м.
Челси в шаге от подписания ТОП-форварда
Как сообщают итальянские журналисты, главный бомбардир "Интера" Ромелу Лукаку уже прошел медосмотр и вылетел в Лондон, чтобы подписать контракт с "Челси". В ближайшие дни ожидается объявление о трансфере. Переход оценивается в 115 млн евро. Стоит добавить, что Лукаку уже выступал за аристократов, но семь лет назад не смог закрепиться в основе. Затем были "Эвертон", МЮ и "Интер", которому Ромелу помог прервать гегемонию "Ювентуса" в Серии А.
Барселона теряет новичка
Сезон еще даже не начался, а у каталонцев уже кадровые проблемы. Серхио Агуэро не сможет помочь "Барселоне" в ближайшие три месяца - у аргентинца серьезная травма голени. Напомним, что Агуэро переехал в Испанию после того, как у него закончился контракт с "Манчестер Сити". Серхио стремился играть в одной команде со своим другом - Лионелем Месси, после того, как он покинул "Барселону", даже появлялись слухи, что Кун тоже может уйти.
В Париже все ждут Месси
СМИ уже даже объявили, что Лионель прилетел в столицу Франции, но впоследствии эта информация была опровергнута. В конце концов, брат владельца ПСЖ сообщил, что аргентинец будет объявлен игроком парижского гранда в течение следующих 72 часов. Он также отрицал, что Лионель ведет переговоры с другими клубами.
Популярное сейчас
- Брат владельца ПСЖ: "Он прилетит в Париж в течении 72 часов"
- 11:0 – Бузник из "Левого берега" лучший тренер тура Второй Лиги
- Ромелу Лукаку вылетел в Лондон
- Сомнительное решение в пользу Динамо и несправедливое наказание защитника Мариуполя. О судействе матчей 3-го тура УПЛ
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
Новости по теме
- 06:00 Украинские Неопределенность с Ребровым, победа Динамо, лидерство Ворсклы. Главные новости за 8 августа
- 07:04 Украинские Заявление Маркевича, поражение Шахтера, золото Бразилии. Главные новости за 7 августа
- 06:05 Украинские Месси близок к ПСЖ, Черноморец снова проигрывает. Главные новости за 6 августа