Удачная замена спасает лидерство. Десна - Ингулец 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура, в котором Десна обыграла Ингулец. До 86-й минуты счет держался 0:0, а затем за дело взялся Денис Безбородко, который перед этим вышел на замену. Он открыл счет, а за пять минут закрепил преимущество. Таким образом, Десна на старте сезона имеет 100-процентный результат, что позволяет ей возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Украинская Премьер-лига. Третий тур

9 августа. Чернигов. Стадион имени Гагарина

Десна - Ингулец 2:0

Голы: Безбородко 86, 90 + 1