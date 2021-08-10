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Удачная замена спасает лидерство. Десна - Ингулец 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Десна - Ингулец, чемпионат Украины, 9 августа 2021

Удачная замена спасает лидерство. Десна - Ингулец 2:0. Видео голов и обзор матча

UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура, в котором Десна обыграла Ингулец. До 86-й минуты счет держался 0:0, а затем за дело взялся Денис Безбородко, который перед этим вышел на замену. Он открыл счет, а за пять минут закрепил преимущество. Таким образом, Десна на старте сезона имеет 100-процентный результат, что позволяет ей возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Украинская Премьер-лига. Третий тур
9 августа. Чернигов. Стадион имени Гагарина
Десна - Ингулец 2:0
Голы: Безбородко 86, 90 + 1

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово) Денис Безбородько
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 07:59
Бодя красава!!! Вовремя смог включиться в игру и сделать результат
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